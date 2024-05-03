Над территориями Белгородской области и Крыма: в Минобороны РФ заявили о перехвате и об уничтожении шести БПЛА за ночь

МО: над территориями Белгородской области и Крыма перехвачены шесть БПЛА

Дежурные средства ПВО в ночь на 3 мая перехватили и уничтожили в общей сложности шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, заявили в Минобороны России. Пять БПЛА обезврежены над территорией Белгородской области, ещё один беспилотник уничтожен над Крымом.