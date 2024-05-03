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Над территориями Белгородской области и Крыма: в Минобороны РФ заявили о перехвате и об уничтожении шести БПЛА за ночь

МО: над территориями Белгородской области и Крыма перехвачены шесть БПЛА

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Сергей Гусаров
Дежурные средства ПВО в ночь на 3 мая перехватили и уничтожили в общей сложности шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, заявили в Минобороны России. Пять БПЛА обезврежены над территорией Белгородской области, ещё один беспилотник уничтожен над Крымом.
Над территориями Белгородской области и Крыма: в Минобороны РФ заявили о перехвате и об уничтожении шести БПЛА за ночь
  • РИА Новости
  • © Владимир Баранов
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  • 03 мая 2024

    Главные события СВО за 2 мая — в материале RT.

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  • Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ранении мирных жителей в результате атаки украинского дрона.

    «В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель», — написал Гладков в Telegram.

    По его словам, в результате взрыва мужчина получил баротравму и ушиб правой руки, ему оказана необходимая медицинская помощь.

  • В Минобороны РФ утром 3 мая заявили, что в общей сложности шесть украинских БПЛА перехвачено за ночь над территориями Белгородской области и Крыма.

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