Над территориями Белгородской области и Крыма: в Минобороны РФ заявили о перехвате и об уничтожении шести БПЛА за ночь
МО: над территориями Белгородской области и Крыма перехвачены шесть БПЛА
- РИА Новости
- © Владимир Баранов
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03 мая 2024
Главные события СВО за 2 мая — в материале RT.Также по темеСпецоперация Z: хроника главных военных событий 2 мая«Ураган» группировки «Запад» накрыл сосредоточение техники ВСУ под Купянском, FPV-дроны ВС РФ разнесли укрытия украинских боевиков на...
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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ранении мирных жителей в результате атаки украинского дрона.
«В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель», — написал Гладков в Telegram.
По его словам, в результате взрыва мужчина получил баротравму и ушиб правой руки, ему оказана необходимая медицинская помощь.
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В Минобороны РФ утром 3 мая заявили, что в общей сложности шесть украинских БПЛА перехвачено за ночь над территориями Белгородской области и Крыма.