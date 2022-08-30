Директор департамента образования: в Запорожcкой области продолжат изучать украинский язык

Школьники в Запорожcкой области продолжат изучать украинский язык по три часа в неделю. Об этом корреспонденту RT Алексею Репину рассказала директор департамента образования и науки ВГА Запорожской области Елена Шапурова.

По её словам, из предложенных Минпросвещения трёх программ обучения была выбрана одна, которая подходит Запорожской области «с учётом того, что украинский язык будет изучаться как родной».

«Украинский язык будет однозначно изучаться в наших школах Запорожского региона в качестве родного языка. Количество часов предусмотрено — три часа в неделю», — заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству единовременно выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников в ДНР, ЛНР и освобождённых частях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Также Путин поручил обеспечить вооружённую охрану в школах в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей с 1 сентября.