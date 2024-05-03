«Обнаружена переписка, подтверждающая подготовку теракта»: в ФСБ сообщили о ликвидации агента ГУР МО Украины

Российские органы безопасности пресекли деятельность агента Главного управления разведки Минобороны Украины, который планировал совершить в РФ серию терактов. По данным ФСБ, диверсант прибыл в страну в марте 2024 года из Литвы для изготовления СВУ и проведения терактов. Сообщается, что нападения готовились в том числе на объекты военной и энергетической инфраструктуры. При задержании диверсант оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован.

Федеральная служба безопасности РФ пресекла деятельность агента Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ), который планировал совершить серию терактов на территории России. Как рассказали в пресс-службе ведомства, злоумышленник был гражданином РФ 1976 года рождения и членом запрещённой в России украинской террористической организации.

Как следует из сообщения Центра общественных связей ФСБ, агент ГУР МОУ в марте 2024 года прибыл в Московский регион из Литвы, чтобы изготовить самодельные взрывные устройства для проведения диверсий и терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры региона. Компоненты для создания бомб находились в тайниках, подготовленных украинскими спецслужбами.

Силовики попытались задержать диверсанта в момент изъятия содержимого одного из таких тайников, но он оказал вооружённое сопротивление и скрылся. В брошенном им автомобиле были найдены автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружьё, гранаты, компоненты для изготовления СВУ и средства инициирования, а также документы и мобильный телефон преступника.

«Установлено, что по команде ГУР МО Украины диверсант планировал совершение серии террористических актов на территории России, в том числе в отношении объектов Министерства обороны РФ в Московском регионе, а также участников одного из добровольческих батальонов и его волонтёрского центра в г. Санкт-Петербурге», — сообщили в ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, в гараже и квартире, которые преступник арендовал в Москве, были изъяты взрывчатые вещества и боеприпасы, а также карта литовского отделения шведского банка Swedbank.

Диверсанта позднее удалось обнаружить во время изъятия им схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области. Отмечается, что он планировал воспользоваться содержимым схрона для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе.

При задержании диверсант оказал вооружённое сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован силовиками. На месте происшествия обнаружены и изъяты оружие, взрывное устройство и средства связи с Главным управлением разведки Минобороны Украины, которое планировало его эвакуацию с территории России после совершения преступления.

Кроме того, в мобильном телефоне преступника была обнаружена переписка с куратором, подтверждающая ряд его намерений.

Также по теме Действовал по прямому указанию главы СБУ: задержан подорвавший автомобиль в Москве агент спецслужб Украины Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка осуществил минирование и подрыв...

В частности, в ней говорилось о подготовке теракта в Ленинградской области и о прохождении диверсантом обучения в Литве минно-взрывному и стрелковому делу для последующего участия в боевых действиях на стороне ВСУ и совершения диверсий на территории России.

Кроме того, в переписке говорилось о планах украинской террористической организации «полностью искоренить всё русское» в странах Прибалтики. Сообщается, что эта группировка планирует теракты в православных церквях и местах пребывания русскоязычных жителей, в частности поджог кинотеатра в Риге во время демонстрации фильма.

Как констатировал в начале апреля на заседании Национального антитеррористического комитета глава ФСБ Александр Бортников, киевский режим и его покровители на Западе организуют варварские теракты на российской территории, используя в качестве исполнителей преступлений членов международного террористического подполья.

Также противник стремится нанести ущерб важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры России, предприятиям оборонной промышленности и объектам системы жизнеобеспечения.

Как сообщили в НАК, по состоянию на начало апреля в результате своевременных действий силовых ведомств было предотвращено 27 терактов на таких объектах. Кроме того, пресечён ряд попыток украинских диверсионно-разведывательных групп попасть на территорию России.