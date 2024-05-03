ФСБ: жительницу города Антрацита в ЛНР задержали по подозрению в шпионаже

Жительницу города Антрацита в ЛНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Отмечается, что проживающая в Антраците гражданка Украины собирала данные о местах дислокации российских подразделений, задействованных в проведении спецоперации. Она рассказала, что передавала сведения о местах массового скопления жителей города.

Её противоправная деятельность пресечена УФСБ России по ЛНР.

2 мая сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали гражданку Украины, которая занималась корректировкой ударов украинских военных по ВС России.