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ФСБ: жительницу города Антрацита в ЛНР задержали по подозрению в шпионаже

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Жительницу города Антрацита в ЛНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
ФСБ: жительницу города Антрацита в ЛНР задержали по подозрению в шпионаже
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Отмечается, что проживающая в Антраците гражданка Украины собирала данные о местах дислокации российских подразделений, задействованных в проведении спецоперации. Она рассказала, что передавала сведения о местах массового скопления жителей города.

Её противоправная деятельность пресечена УФСБ России по ЛНР.

2 мая сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали гражданку Украины, которая занималась корректировкой ударов украинских военных по ВС России.

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