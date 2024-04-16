Действовал по прямому указанию главы СБУ: задержан подорвавший автомобиль в Москве агент спецслужб Украины

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка осуществил минирование и подрыв автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подрыв автомобиля произошёл 12 апреля на Коровинском шоссе столицы. Владельцем ТС оказался бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. Он обвинил киевский режим в организации покушения на него.

В Москве задержали агента Службы безопасности Украины, который осуществил подрыв автомобиля бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России 1983 года рождения, который по заданию украинских спецслужб с использованием взрывного устройства осуществил подрыв в городе Москве автомобиля гражданина РФ, бывшего сотрудника Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Указывается, что задержанный после начала специальной военной операции выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ.

«По заданию куратора, действовавшего по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, в марте он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвёл сборку взрывного устройства и после разведки в районе адреса проживания бывшего сотрудника СБУ осуществил минирование автомобиля», — пояснили в ФСБ.

В ходе допроса задержанный сообщил, что в феврале ему поставили задачу только следить за автомобилем, а позднее было сказано собрать бомбу.

Силовики проводят дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью квалификации деяний задержанного по ст. 205 («Террористический акт») и ст. 275 («Государственная измена») УК РФ, по которым задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством», — заключили в ведомстве.

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Напомним, что днём в пятницу, 12 апреля, СМИ сообщили о взрыве автомобиля на Коровинском шоссе на севере Москвы. В результате пострадал владелец машины, которым оказался бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

Как отмечал корреспондент RT Константин Придыбайло, мужчина сел в свою машину, завёл её, после чего произошла детонация взрывного устройства, размещённого под днищем. После произошедшего Прозоров был госпитализирован с ранениями.

«У меня нет никаких сомнений, что за сегодняшним покушением стоит террористический киевский режим. Но у него ничего не получилось. Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей», — написал он в Telegram.

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ГСУ СК России по Москве по данному факту возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 («Покушение на убийство»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Отметим, что в феврале 2023 года СМИ сообщали, что российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах уточняло, что в ноябре 2022 года диверсанты ГУР Минобороны Украины получили задание устранить Прозорова.

В готовившемся для покушения тайнике силовики нашли самодельное взрывное устройство мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами и несколько гранат.

При этом за несколько дней до инцидента с автомобилем Прозоров дал интервью РИА Новости, в котором рассказал, что принял сторону России ещё в 2014 году. По его словам, он понимал, что ему «с этой властью не по пути».

Он заявил, что вскоре после начала Киевом так называемой АТО ему предложили перевестись в центральный аппарат СБУ.

«Тут представилась такая возможность — попасть в самый центр принятия решений украинской власти, как раз проводящей отток. И поскольку я решил бороться с этой властью доступными мне способами, я дал согласие на перевод в Киев», — рассказал Прозоров.

Позднее, по его словам, он вышел на представителей российских спецслужб и предложил им сотрудничество.