ФСБ задержала россиянина, заминировавшего машину экс-сотрудника СБУ Прозорова
- РИА Новости
Как заявили в ведомстве, задержанный после начала спецоперации выехал на Украину, где в октябре прошлого года был завербован сотрудником СБУ.
По заданию куратора, который действовал по прямому указанию главы СБУ Малюка Василия, в марте он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвёл сборку взрывного устройства и осуществил минирование автомобиля.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее Прозоров выразил уверенность, что за покушением на его жизнь на севере Москвы стоит киевский режим.