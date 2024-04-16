ФСБ задержала россиянина, заминировавшего машину экс-сотрудника СБУ Прозорова

В Москве ФСБ России задержала россиянина, который подорвал автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова по заданию украинских спецслужб.

Как заявили в ведомстве, задержанный после начала спецоперации выехал на Украину, где в октябре прошлого года был завербован сотрудником СБУ.

По заданию куратора, который действовал по прямому указанию главы СБУ Малюка Василия, в марте он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвёл сборку взрывного устройства и осуществил минирование автомобиля.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Прозоров выразил уверенность, что за покушением на его жизнь на севере Москвы стоит киевский режим.