Экс-сотрудник СБУ Прозоров заявил, что за покушением на его жизнь стоит Киев
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«У меня нет никаких сомнений в том, что за сегодняшним покушением стоит террористический киевский режим. Но у него ничего не получилось. Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей», — написал он в Telegram.
Ранее стало известно, что уголовное дело было возбуждено после взрыва автомобиля на севере Москвы.
Корреспондент RT Константин Придыбайло выяснил подробности взрыва автомобиля в Москве.