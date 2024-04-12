RT в Telegram
Подпишись

Экс-сотрудник СБУ Прозоров заявил, что за покушением на его жизнь стоит Киев

Короткая ссылка
Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров выразил уверенность, что за покушением на его жизнь на севере Москвы стоит киевский режим.
Экс-сотрудник СБУ Прозоров заявил, что за покушением на его жизнь стоит Киев
  • globallookpress.com

«У меня нет никаких сомнений в том, что за сегодняшним покушением стоит террористический киевский режим. Но у него ничего не получилось. Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что уголовное дело было возбуждено после взрыва автомобиля на севере Москвы.

Корреспондент RT Константин Придыбайло выяснил подробности взрыва автомобиля в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить