Корреспондент RT выяснил подробности взрыва автомобиля в Москве

Корреспондент RT Константин Придыбайло выяснил подробности взрыва автомобиля в Москве.

По его словам, в Москве был подорван автомобиль Василия Прозорова — экс-сотрудника СБУ. Он сел в свою машину, завёл её и произошёл взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство было установлено под днищем авто.

Сейчас пострадавшим занимаются медики. На месте происшествия работают полицейские и сапёры.

Уточняется, что сапёры проверяют машину Прозорова на наличие второго взрывного устройства.

Ранее стало известно, что уголовное дело было возбуждено после взрыва автомобиля на севере Москвы.