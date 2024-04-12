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Корреспондент RT выяснил подробности взрыва автомобиля в Москве

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Корреспондент RT Константин Придыбайло выяснил подробности взрыва автомобиля в Москве.

По его словам, в Москве был подорван автомобиль Василия Прозорова — экс-сотрудника СБУ. Он сел в свою машину, завёл её и произошёл взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство было установлено под днищем авто.

Сейчас пострадавшим занимаются медики. На месте происшествия работают полицейские и сапёры.

Уточняется, что сапёры проверяют машину Прозорова на наличие второго взрывного устройства.

Ранее стало известно, что уголовное дело было возбуждено после взрыва автомобиля на севере Москвы.

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