Корреспондент RT выяснил подробности взрыва автомобиля в Москве
По его словам, в Москве был подорван автомобиль Василия Прозорова — экс-сотрудника СБУ. Он сел в свою машину, завёл её и произошёл взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство было установлено под днищем авто.
Сейчас пострадавшим занимаются медики. На месте происшествия работают полицейские и сапёры.
Уточняется, что сапёры проверяют машину Прозорова на наличие второго взрывного устройства.
Ранее стало известно, что уголовное дело было возбуждено после взрыва автомобиля на севере Москвы.