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Следователи осматривают место происшествия: на севере Москвы взорвался автомобиль

СК: на севере Москвы взорвался автомобиль, пострадал его владелец

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Сергей Гусаров
В районе Коровинского шоссе на севере Москвы взорвался автомобиль. По данным Следственного комитета, владелец автомобиля пострадал, возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем машины. Как сообщают СМИ, при взрыве пострадал бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, он получил травмы руки и ноги.
Следователи осматривают место происшествия: на севере Москвы взорвался автомобиль
  • АГН «Москва»
  • © Мобильный репортер
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  • 12 апреля 2024

    В феврале 2023 года СМИ сообщали, что российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах уточняло, что в ноябре 2022 года диверсанты ГУР Минобороны Украины получили задание устранить Прозорова.

    В готовившемся для покушения тайнике силовики нашли самодельное взрывное устройство мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами и несколько гранат.

  • RT публикует кадры с места инцидента.

  • Корреспондент RT Константин Придыбайло заявил, что был подорван автомобиль Василия Прозорова — экс-сотрудника СБУ. Он сел в свою машину, завёл её — и произошёл взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство было установлено под днищем машины.

  • В Следственном комитете заявили об уголовное деле по факту событий на севере Москвы.

    «В связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого повреждён автомобиль и пострадал его владелец, следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.

    Отмечалось, что следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия

  • Днём в пятницу, 12 апреля, СМИ сообщили о взрыве автомобиля на севере Москвы. По информации ряда изданий, в результат пострадал бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

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