Следователи осматривают место происшествия: на севере Москвы взорвался автомобиль

СК: на севере Москвы взорвался автомобиль, пострадал его владелец

В районе Коровинского шоссе на севере Москвы взорвался автомобиль. По данным Следственного комитета, владелец автомобиля пострадал, возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем машины. Как сообщают СМИ, при взрыве пострадал бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, он получил травмы руки и ноги.