Следователи осматривают место происшествия: на севере Москвы взорвался автомобиль
СК: на севере Москвы взорвался автомобиль, пострадал его владелец
- АГН «Москва»
- © Мобильный репортер
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12 апреля 2024
В феврале 2023 года СМИ сообщали, что российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах уточняло, что в ноябре 2022 года диверсанты ГУР Минобороны Украины получили задание устранить Прозорова.
В готовившемся для покушения тайнике силовики нашли самодельное взрывное устройство мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами и несколько гранат.
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RT публикует кадры с места инцидента.
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Корреспондент RT Константин Придыбайло заявил, что был подорван автомобиль Василия Прозорова — экс-сотрудника СБУ. Он сел в свою машину, завёл её — и произошёл взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство было установлено под днищем машины.
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В Следственном комитете заявили об уголовное деле по факту событий на севере Москвы.
«В связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого повреждён автомобиль и пострадал его владелец, следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечалось, что следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия
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Днём в пятницу, 12 апреля, СМИ сообщили о взрыве автомобиля на севере Москвы. По информации ряда изданий, в результат пострадал бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.