ФСБ: диверсанта ГУР Украины уничтожили у схрона в Гатчинском районе Ленобласти
- РИА Новости
Перед этим он был замечен в Московской области, но оказал вооружённое сопротивление и скрылся. Тогда в его автомобиле нашли автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты и компоненты для изготовления СВУ.
При задержании в Ленинградской области он и был нейтрализован.
«На месте происшествия обнаружены и изъяты: оружие, взрывное устройство и средства связи с ГУР МО Украины, которое планировало его эвакуацию с территории России после совершения преступления», — сообщает пресс-служба ведомства.
Третьего мая стало известно, что ФСБ уничтожила украинского диверсанта, приехавшего из Литвы в Россию для совершения терактов на военных объектах.
По команде ГУР Минобороны Украины мужчина планировал подорвать работу топливного терминала в Ленинградской области.