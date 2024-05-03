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ФСБ: диверсанта ГУР Украины уничтожили у схрона в Гатчинском районе Ленобласти

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Готовивший теракты в России агент ГУР Минобороны Украины был уничтожен в Гатчинском районе Ленинградской области в момент изъятия очередного схрона, сообщает ФСБ.
ФСБ: диверсанта ГУР Украины уничтожили у схрона в Гатчинском районе Ленобласти
  • РИА Новости

Перед этим он был замечен в Московской области, но оказал вооружённое сопротивление и скрылся. Тогда в его автомобиле нашли автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты и компоненты для изготовления СВУ.

При задержании в Ленинградской области он и был нейтрализован.

«На месте происшествия обнаружены и изъяты: оружие, взрывное устройство и средства связи с ГУР МО Украины, которое планировало его эвакуацию с территории России после совершения преступления», — сообщает пресс-служба ведомства.

Третьего мая стало известно, что ФСБ уничтожила украинского диверсанта, приехавшего из Литвы в Россию для совершения терактов на военных объектах.

По команде ГУР Минобороны Украины мужчина планировал подорвать работу топливного терминала в Ленинградской области.

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