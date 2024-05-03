Объекты инфраструктуры поражены в Кировограде в центре Украины

Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович заявил о поражении в Кировограде объектов инфраструктуры.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В результате ракетной атаки... поражены инфраструктурные объекты», — указал Райкович.

Других подробностей он не привёл.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Харькове.