Объекты инфраструктуры поражены в Кировограде в центре Украины
Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович заявил о поражении в Кировограде объектов инфраструктуры.
- Gettyimages.ru
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«В результате ракетной атаки... поражены инфраструктурные объекты», — указал Райкович.
Других подробностей он не привёл.
Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Харькове.
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