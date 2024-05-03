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Уехавшая в Европу семья вернулась в Мариуполь из-за русофобии и дискриминации

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Многодетная семья, уехавшая в Европу после начала СВО, вернулась в Мариуполь. За границей их ужаснули русофобия и доносы украинских беженцев.
Уехавшая в Европу семья вернулась в Мариуполь из-за русофобии и дискриминации
  • РИА Новости

Анна Солодилова рассказала RT, что ждала четвёртого ребёнка в феврале 2022 года. Её муж десять лет работал в Европе. Когда всё началось, в город быстро вошли российские военные. Это помогло семье выжить, сказала Анна.

«Эти военные нас кормили, детей моих кормили, помогали чем могли. Там были дээнэровские ребята, были русские... Даже приезжали домой к нам и водички [попить давали]», — поделилась она.

Солдаты ВСУ, по словам Анны, выгоняли людей из квартир, расстреливали их. В апреле семья уехала в Польшу. Там от них требовали говорить на украинском, а хозяйка жилья запрещала поминать погибшего брата, который был в ополчении ДНР.

Солодиловы изначально планировали вернуться в Мариуполь. Узнав это, директор фирмы мужа снизил ему зарплату. Семья уехала в Финляндию, но и там столкнулась с русофобией и пропагандой ЛГБТ*. Они вернулись на родину в январе 2024 года. Анна рассказала, что плакала от радости.

«Мы заезжали с Восточного — это район, который больше всего вначале пострадал. Я когда уезжала — я видела его одним. [А теперь] там стоят новые дома. Не так, как говорят в Европе, что всё разбито, всё картонное. Нет, я видела красивые дома, я видела людей, которые улыбаются», — отметила девушка.

Сын Анны Егор рассказал RT, что все их документы сгорели после попадания украинского снаряда в дом, теперь они живут у знакомых и планируют взять ипотеку.

В марте сообщалось, что в Мариуполе сдали в эксплуатацию шесть новых многоквартирных домов. 

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

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