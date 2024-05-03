По стране с ветерком: за счёт чего в России растёт популярность автотуризма

В 2024 году 65% россиян планируют провести отпуска в поездках по стране. Причём большинство опрошенных путешественников предпочитают передвигаться на автомобилях вместо самолётов и поездов, говорится в исследовании правительства РФ. Основными преимуществами поездки на машине граждане считают свободу перемещения, экономию средств, а также комфорт и удобство такого вида отдыха. При этом в ближайшие шесть лет руководство страны планирует удвоить количество автотуристов за счёт развития дорожной инфраструктуры и сервиса.

За последние два года в России почти вдвое выросла популярность внутреннего туризма. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 3 мая, докладе координационного центра правительства. По результатам опроса, если ещё в 2022-м лишь 38% граждан планировали провести отпуска в поездках по стране, то уже в 2023-м их доля выросла до 53%, а в 2024-м достигла 65%.

«Самыми популярными у граждан оказались поездки на море — свыше половины опрошенных предпочли такой вид отдыха. Также многие отдают предпочтение путешествиям с познавательными целями по известным и историческим местам, посещению природных парков», — говорится в исследовании.

По данным кабмина, в текущем году наиболее востребованными направлениями для отдыха у россиян стали Байкал, Краснодарский край и Крым. Причём большинство туристов в 2024-м предпочли передвигаться на автомобилях вместо самолётов и поездов.

«Автотуризм — один из самых доступных и популярных видов туризма, когда можно путешествовать всей семьёй... Основным преимуществом автотуризма 49% наших граждан считают свободу перемещения, 27% — экономию средств, 22% — комфорт и удобство передвижения», — заявил 2 мая зампред правительства Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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Как отметил вице-премьер, всего в прошлом году россияне совершили порядка 78 млн поездок по стране, из которых чуть больше трети (27 млн) пришлось на автомобильные и автобусные путешествия. По поручению Владимира Путина в ближайшие шесть лет кабмин планирует нарастить показатели почти в два раза — до 140 млн и 48 млн соответственно. Для этого, в частности, власти накануне утвердили концепцию развития автомобильного туризма.

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В рамках инициативы руководство страны намерено прежде всего сосредоточиться на улучшении дорожного сервиса. Например, по всей России планируется создание многофункциональных зон, которые будут включать в себя АЗС, мотели, пункты питания, магазины, станции техобслуживания, детские площадки и другие объекты «для комфортного отдыха в дороге». Также власти хотят обеспечить автотуристов более качественной мобильной связью, интернетом и цифровыми услугами.

Помимо этого, одобренная концепция подразумевает открытие туристических информационных центров, создание сервисов и услуг, в том числе по аренде автомобилей, строительство кемпингов и кемпстоянок, а также возведение смотровых площадок в живописных местах. Всё это позволит создать сеть доступных для туристов автомобильных маршрутов между регионами страны, уверены в правительстве.

«У нас много природных красот, исторических и культурных достопримечательностей, да и просто мест для семейного досуга, добираться до которых зачастую удобнее для многих на личном транспорте. Такие поездки должны быть комфортными для людей. Для этого нужны не только основные трассы, но и небольшие дороги к туристическим объектам. С заправочными станциями, мобильной связью, хорошо оборудованными парковками, гостиницами, мотелями... (Концепция. — RT) объединит усилия разных уровней власти и бизнеса, чтобы синхронизировать строительство такой разнообразной инфраструктуры», — подчеркнул Михаил Мишустин.

«Дёшево и доступно»

В целом на сегодняшний день в России уверенно растут почти все виды туризма. Между тем автомобильные поездки стали для многих граждан не только наиболее демократичным, но и самым доступным видом отдыха. Об этом в комментарии RT рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Например, из-за временного закрытия аэропортов на юге России и в Крыму удобнее всего стало добираться до морских курортов на автомобиле. Конечно, у нас есть железнодорожное сообщение с курортами, но билеты надо брать заранее, и не все успевают купить их в высокий сезон. Кроме того, путешествие на машине может быть в два-три раза дешевле, чем поездка на поезде или самолёте, особенно если вместе собралась отдыхать семья с детьми», — отметил специалист.

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Причём, по его словам, российские автотуристы активно осваивают не только южное, но и другие направления страны, такие как Санкт-Петербург, Приуралье и Дальний Восток. Государство и бизнес, в свою очередь, уже проделали большую работу для стимулирования поездок на машинах, добавил Барзыкин. Например, за последнее время многие трассы стали лучше обустроены, а на некоторых направлениях появился придорожный сервис.

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«На будущие годы задача властей и предпринимателей — построить больше интересной для туриста инфраструктуры. Особенно в этом заинтересованы регионы, мимо которых идут трассы. Они хотят, чтобы туристы к ним тоже заезжали на день или два, ночевали, посещали достопримечательности, тратили деньги. Кроме того, автотуризм даёт возможность для развития маршрутов выходного дня, то есть россияне на своих авто путешествуют между соседними регионами, что тоже увеличивает турпоток. Это дёшево и доступно», — подчеркнул эксперт.

Похожую точку зрения в разговоре с RT выразил экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. По его мнению, для многих российских регионов, не богатых нефтью или иными полезными ископаемыми, увеличение въездного турпотока могло бы стать одним из ключевых факторов экономического развития. При этом правительству страны развитие автотуризма поможет оживить активность сразу на нескольких рынках, уверен аналитик.

«Во-первых, можно повысить спрос на российские автомобили. Во-вторых, благодаря концепции получится выделить дополнительные средства на развитие дорожного строительства, особенно платных дорог. В-третьих, можно мотивировать крупных застройщиков не только осваивать ипотечные средства населения, но ещё и строить недорогие гостиницы и удобные мотели вблизи трасс. В конечном счёте можно помочь регионам нарастить доходы своих бюджетов за счёт увеличения туристического потока», — заключил собеседник RT.