Высокое притяжение: почему за четыре года иностранные туристы стали оставлять в России в два раза больше денег

В 2023 году число посетивших Россию иностранцев достигло четырёхлетнего максимума и составило 8,5 млн человек. Хотя въездной турпоток всё ещё остаётся ниже, чем до пандемии, за прошедшее время траты зарубежных гостей в стране увеличились в два раза. Как отмечают специалисты, граждане других государств стали реже приезжать в РФ на работу или учёбу и чаще — в туристических целях. При этом качество сервиса заметно выросло, что привлекает всё больше путешественников из-за границы, утверждают эксперты. Туристы из каких стран чаще всего посещают в Россию — в материале RT.

В 2023 году Россию посетило максимальное число иностранцев с начала пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития и Пограничной службы ФСБ РФ.

«Вчера появилась первая статистика пограничников, по въезду (за 2023-й. — RT) у нас получилось 8,5 млн иностранных туристов. Рост по сравнению c 2022 годом маленький — 3,5%, но всё же он есть», — цитирует ТАСС главу департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэка Никиту Кондратьева.

Как следует из материалов Росстата, если ещё в 2019 году в стране побывало 24,4 млн путешественников из-за рубежа, то в 2020-м их число сократилось до 6,4 млн на фоне введения карантинных ограничений и частичного закрытия границ во всё мире. Впрочем, уже в 2021-м показатель стал постепенно восстанавливаться и вырос до 7,1 млн, а в 2022-м превысил 8,2 млн.

«Стоит отметить, что достигнутая в прошлом году планка в 8,5 млн учитывает все виды поездок, включая частные, деловые и на учёбу. С целями же классического организованного туризма въехало 667 тыс. человек, что втрое больше уровня 2022-го. Более того, по нашим оценкам, в 2024 году количество путешествующих в Россию должно увеличиться ещё минимум в два раза», — рассказал RT председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

По его словам, важным стимулом для развития въездного туризма стало введение электронной визы, по которой в 2023 году Россию посетило 210 тыс. человек. При этом чаще всего в страну сейчас приезжают гости из Китая, Ирана, Турции, а также государств Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, отметил специалист.

«Примечательно, что из Европы к нам тоже продолжают ехать. Например, в рейтинге полученных электронных виз второе и третье место после туристов из КНР занимают граждане Германии и Эстонии», — добавил Горин.

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Хотя в целом въездной туристический поток по-прежнему остаётся почти втрое ниже допандемийных уровней, за прошедшие четыре года иностранцы начали оставлять в РФ почти в два раза больше денег. Так, согласно последним подсчётам Российского союза туриндустрии (РСТ), за первые девять месяцев 2023-го каждый зарубежный гость потратил за поездку в среднем $858, тогда как за аналогичный период 2019-го сумма составила $435.

«Причина, наверное, в первую очередь в том, что у нас резко снизились маятниковые поездки (речь идёт о путешествиях туда-обратно, например на работу или учёбу. — RT), особенно на западных границах. И второе — цены в России на туристические услуги так или иначе растут», — объяснил соруководитель комитета по въездному туризму РСТ Алексей Венгин.

Впрочем, на фоне повышения цен в стране за последние несколько заметно улучшилось и качество сервиса, что стало привлекать больше гостей. Об этом RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«У нас сегодня очень много гостиниц на любой вкус и кошелёк, сильно развит общепит, и плюс в регионах стало появляться большое количество новых мест, которые можно посетить. В результате возросшей региональной конкуренции вырос и объём инвестиций в реконструкцию. Так что увеличение въездного турпотока и трат неудивительно», — пояснил Сигал.

По мнению Дмитрия Горина, одним из сдерживающих факторов для роста въездного туризма стал уход из России платёжных систем Visa и Mastercard. Так, в настоящий момент приезжающие иностранцы могут расплачиваться только наличными, но это может быть не всегда безопасно, особенно когда речь идёт о дорогих покупках, отметил специалист. Между тем власти уже занимаются решением этой проблемы, заявил Никита Кондратьев.

«Сейчас ведём активную работу с заинтересованными банками. Банки начинают формировать финансовый продукт для иностранцев и уже делают первые тестовые, пилотные запуски карты туриста», — рассказал замглавы Минэкономразвития.

Как ранее отмечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, новая карта может быть как виртуальной, так и пластиковой на базе платформы МИР. При въезде иностранцы смогут быстро её активировать и пополнить, а, уезжая, — вернуть деньги обратно на свои карты, не входя в конфликт ни с каким международным законодательством или ограничением. Создание такого механизма позволит сделать путешествия по российским регионам ещё более популярными, уверен зампред кабмина.

В целом руководство страны ожидает, что в ближайшие годы доля туризма в экономике существенно увеличится как за счёт внутреннего турпотока, так и благодаря активному привлечению иностранных гостей. Об этом в эксклюзивном интервью RT говорил министр экономического развития Максим Решетников.