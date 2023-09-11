«Прирост туристов класса премиум»: Россия предложила безвиз Саудовской Аравии, Малайзии, Бахрейну, Кувейту и Оману

Россия заинтересована в приросте туристов класса премиум, заявил министр экономического развития Максим Решетников. В этой связи он отметил, что российская сторона предложила Саудовской Аравии, Малайзии, Бахрейну, Кувейту и Оману полную отмену виз. По его словам, активное продвижение РФ на зарубежных рынках будет среди основных задач 2024 года. По данным экспертов, возможное введение безвиза с пятью государствами приведёт к существенному увеличению турпотока в Россию.

Властям Саудовской Аравии, Малайзии, Бахрейна, Кувейта и Омана поступило предложение от России по введению безвизового режима. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности» в рамках ВЭФ.

«Мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с которыми мы работаем, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов класса премиум в том числе возможен. Поэтому это нас интересует», — сказал Решетников.

По его словам, иностранные туристы, посещающие Россию в первый раз, открывают для себя новую реальность.

«Чтобы иностранные туристы полюбили нашу страну, нужно, чтобы они хотя бы раз к нам приехали... Мы должны более активно продвигать страну на зарубежных рынках, и на 2024 год мы эту задачу ставим в повестку», — подчеркнул глава МЭР.

Он также напомнил о недавно заработавших соглашениях с Ираном и Китаем по групповым безвизовым поездкам. Также российская сторона сделала аналогичное предложение Индии.

Напомним, что 10 августа в Москву в рамках групповых безвизовых обменов прибыли 23 туриста из китайского города Сиань. Их торжественно встретили в аэропорту Шереметьево.

«Завершены все процедуры на национальном уровне для запуска таких поездок. Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма», — говорил тогда директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

«Будет иметь эффект»

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в разговоре с RT пояснил, что Саудовская Аравия, Малайзия, Бахрейн, Оман являются «квазивизовыми» странами для россиян — получение визы по прилёте либо её оформление в электронном виде.

«Если говорить про приезжающих в Россию туристов, потенциально (отмена визовых ограничений. — RT) будет иметь гораздо больший эффект», — пояснил Мурадян.

Он отметил, что на данный момент визовые барьеры с этими странами «минимальные либо вообще формальные».

По его мнению, после снятия барьера можно ожидать, что турпоток в Россию из этих стран вырастет существенно.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Как отметил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, богатые туристы из стран Ближнего Востока будут с удовольствием приезжать в страну при отсутствии бюрократических проволочек.

«Саудиты — богатые туристы, они будут с удовольствием приезжать в Россию. Вы знаете, что в Саудовской Аравии запрещён полностью игорный бизнес, и мы видим как из других арабских стран люди прилетают в Сочи. Конечно же, мы увидим в будущем огромный поток туристов из Кувейта, из Бахрейна, из Саудовской Аравии. И плюс экскурсионные программы: им также будут интересны Москва, Петербург — вот эти два города притягивают как магниты туристов из арабских стран, и саудиты в этом случае не исключение», — пояснил собеседник RT.

Туристы из Мьянмы

На увеличение взаимного потока туристов с Россией также рассчитывают власти Мьянмы. Об этом в интервью РИА Новости заявила союзный министр по делам гостиничного хозяйства и туризма республики Тхет Тхет Кхайн.

«Сейчас отношения между нашими правительствами очень близкие и дружественные. И я рассчитываю в дальнейшем наладить очень плотное взаимодействие между бизнесом в туристическом секторе. Мы проведём виртуальную встречу между туроператорами из России и Мьянмы и затем начнём обмены», — сказала она в кулуарах ВЭФ.

Тхет Тхет Кхайн намерена приложить усилия для успешного сотрудничества между туристическими компаниями и частным сектором двух стран.

«В этом случае продвижение туризма будет устойчивым», — подчеркнула министр.

12 сентября на полях ВЭФ Россия и Мьянма подпишут меморандум о взаимопонимании и развитии туризма, передаёт ТАСС.