Группа туристов из Китая прибыла в Москву по соглашению о групповом безвизовом обмене

Первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов, который запущен 1 августа 2023 года.

«Завершены все процедуры на национальном уровне для запуска таких поездок. Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма», — сказал директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

Кондратьев отметил, что от китайской стороны получено подтверждение о том, что они готовы начать приём российских туристов.

Торжественная встреча первых туристов из Китая в рамках групповых безвизовых обменов состоялась в аэропорту Шереметьево.

Туристов ждёт насыщенная недельная программа в Москве и Санкт-Петербурге с посещением главных достопримечательностей двух городов.

Отмечается, что на следующей неделе ожидается прибытие новых групп туристов из КНР, которые отправятся на отдых в разные регионы России.