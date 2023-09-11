Россия предложила развивать безвизовый туризм Кувейту и Оману

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что российская сторона предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии.

Соответствующее заявление Решетников сделал в ходе выступления на сессии «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности» в рамках ВЭФ.

Как он отметил во время своего выступления, российская сторона в настоящий момент активно работает по вопросу расширения числа стран с безвизовым режимом для россиян. В настоящий момент переговоры ведутся, в частности, с государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

«Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее россияне назвали страны, которые, на их взгляд, являются самыми безопасными с точки зрения путешествий с домашними животными. В их число вошли Испания, Великобритания и Германия.