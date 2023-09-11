Узнать больше

Россия предложила развивать безвизовый туризм Кувейту и Оману

Короткая ссылка
Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что российская сторона предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии.
Россия предложила развивать безвизовый туризм Кувейту и Оману
  • РИА Новости

Соответствующее заявление Решетников сделал в ходе выступления на сессии «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности» в рамках ВЭФ.

Как он отметил во время своего выступления, российская сторона в настоящий момент активно работает по вопросу расширения числа стран с безвизовым режимом для россиян. В настоящий момент переговоры ведутся, в частности, с государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

«Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее россияне назвали страны, которые, на их взгляд, являются самыми безопасными с точки зрения путешествий с домашними животными. В их число вошли Испания, Великобритания и Германия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить