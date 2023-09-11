Мьянма 12 сентября подпишет меморандум о развитии туризма с Россией
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Об этом, как передаёт ТАСС, сообщила союзный министр по делам гостиничного хозяйства и туризма Мьянмы Тхет Тхет Кхайн на ВЭФ-2023.
«Он будет подписан на форуме непосредственно уже завтра», — отметила она.
Ранее министр промышленности Мьянмы Чарли Тан заявил, что его страна получила от России два самолёта Су-30.
5 сентября Росавиация сообщила, что авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновлено.