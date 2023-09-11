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Мьянма 12 сентября подпишет меморандум о развитии туризма с Россией

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Мьянма и Россия подпишут меморандум о взаимопонимании и развитии туризма 12 сентября.
Мьянма 12 сентября подпишет меморандум о развитии туризма с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Merten Snijders

Об этом, как передаёт ТАСС, сообщила союзный министр по делам гостиничного хозяйства и туризма Мьянмы Тхет Тхет Кхайн на ВЭФ-2023.

«Он будет подписан на форуме непосредственно уже завтра», — отметила она.

Ранее министр промышленности Мьянмы Чарли Тан заявил, что его страна получила от России два самолёта Су-30.

5 сентября Росавиация сообщила, что авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновлено.

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