Мьянма 12 сентября подпишет меморандум о развитии туризма с Россией

Мьянма и Россия подпишут меморандум о взаимопонимании и развитии туризма 12 сентября.

Об этом, как передаёт ТАСС, сообщила союзный министр по делам гостиничного хозяйства и туризма Мьянмы Тхет Тхет Кхайн на ВЭФ-2023.

«Он будет подписан на форуме непосредственно уже завтра», — отметила она.

Ранее министр промышленности Мьянмы Чарли Тан заявил, что его страна получила от России два самолёта Су-30.

5 сентября Росавиация сообщила, что авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновлено.