В АТОР рассказали, как развитие безвиза с Кувейтом и Оманом повлияет на турпоток

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян прокомментировал в беседе с RT предложение России развивать безвизовый туризм Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии.

Как подчеркнул специалист, все эти страны «квазивизовые». Мурадян пояснил, что россияне либо получают визу по прилёте, либо оформляют её в электронном виде.

«Если говорить о въездном потоке (в Россию. — RT), то сейчас функционирует электронная виза, и она доступна для всех этих стран», — рассказал Мурадян.

По словам собеседника RT, на данный момент визовые барьеры с этими странами «минимальные, либо вообще формальные».

«Если говорить про приезжающих в Россию туристов, потенциально (отмена визовых ограничений. — RT) будет иметь гораздо больший эффект», — спрогнозировал эксперт.

По его мнению, после снятия барьера можно ожидать, что турпоток в Россию из этих стран вырастет существенно.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что российская сторона предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии.