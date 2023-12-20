Время для разгрузки: куда россияне планируют отправиться отдыхать на Новый год

Порядка 80% путешествующих россиян собираются провести новогодние праздники в поездках по стране. Об этом свидетельствуют данные опрошенных RT участников туристического рынка. Среди наиболее популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Высокий спрос на бронирование отелей и перелёты по России эксперты объясняют ценовой доступностью и улучшением качества инфраструктуры отечественных курортов. В то же время желающие провести зимние каникулы за границей выбирают в основном Ближний Восток, Азию, Турцию и СНГ.

Большинство россиян собираются провести новогодние праздники внутри страны. Об этом RT рассказали в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru. По данным компании, в период с 23 декабря 2023 года по 14 января 2024-го примерно 85% путешествующих граждан планируют снимать гостиничные номера в России, и только 15% — за рубежом.

Похожим образом распределены и бронирования авиабилетов. Как подсчитали в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, на перелёты внутри страны в предстоящие праздничные дни приходится почти 78% заказов, остальные 22% — на международные рейсы.

«Наиболее популярным российским направлением оказалась Москва: на неё приходится 25,6% авиабронирований. Второе место занял Санкт-Петербург, куда на каникулы отправятся 11% россиян, третье — Сочи, доля которого составляет 7,4%. В топ востребованных городов также вошли Калининград, Екатеринбург, Минеральные Воды, Красноярск, Казань, Самара и Уфа», — отметила в беседе с RT руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Помимо этого, большим спросом у граждан для встречи Нового года пользуются Нижний Новгород, Мурманск, Тула и Псков, о чём RT сообщили в сервисе Туту.ру. Многие отправляются по маршрутам Русского Севера, а также предпочитают активный отдых в горах Приэльбрусья, Домбая, Белокурихи, Шерегеша и Архыза, добавили в Российском союзе туриндустрии.

«Если говорить о самых востребованных зарубежных направлениях на праздники, то здесь в топе Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд, Египет, Турция и Шри-Ланка. Среди стран ближнего зарубежья популярны Белоруссия, Армения, Азербайджан, Грузия и Узбекистан», — рассказал RT вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Кроме того, при планировании новогоднего отдыха за границей многие россияне выбирают Абхазию, Китай, Италию и Францию, отмечают опрошенные участники туристического рынка. Между тем зарубежные поездки обходятся примерно в полтора-два раза дороже, чем путешествия по России.

По данным Ostrovok.ru, ночь проживания в российских отелях по самым популярным направлениям на Новый год стоит в среднем около 6,8 тыс. рублей, а в зарубежных — больше 10,6 тыс. рублей. В то же время средняя стоимость авиабилета в одну сторону по РФ составляет 12,6 тыс. рублей, а за границу — 31 тыс. рублей, говорится в материалах OneTwoTrip.

«Традиционно внутренний туризм превалирует как в сегменте пакетных туров, так и в самостоятельных бронированиях. В новогодние праздники только в рамках турпакетов по стране отправятся 3 млн граждан, а за границу поедут около 600 тыс. Основная причина — по России средний чек путешествия заметно ниже. Если средняя сумма турпакета на двоих внутри страны составляет около 79 тыс. рублей, то зарубежные туры стартуют от 140—150 тыс. рублей. Кроме того, на зимние каникулы россияне предпочитают активный или экскурсионный отдых, а в этом плане в России есть что посмотреть и чем заняться», — рассказал Дмитрий Горин.

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В целом, по словам эксперта, внутренний туризм в России уверенно растёт на протяжении последних четырёх лет и ежегодно прибавляет порядка 15—30%. При этом, согласно предварительным оценкам, в 2023-м рост турпотока составит около 19%.

Россияне стали массово осваивать внутренние маршруты для путешествий ещё во время пандемии коронавируса на фоне частично закрытых границ. Многие регионы, в свою очередь, воспользовались ситуацией и начали активнее вкладывать деньги в развитие туристической инфраструктуры для привлечения новых гостей. Об этом RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Понятно, что отдыхать в России намного дешевле, чем за границей. Плюс путешествовать внутри страны гораздо проще с точки зрения подготовки документов. При этом в любом случае можно получить хороший сервис, поскольку внутренний туризм реально набрал популярность за последние годы, и есть определённые элементы состязательности между регионами, которые борются за то, чтобы привлекать туристов. Туристический потенциал только начинает раскрываться ввиду того, что Россия — это страна больших расстояний», — добавил Сигал.