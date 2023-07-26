«Направили свыше 100 млрд рублей»: в правительстве заявили о росте внутреннего турпотока

Внутренний туристический поток показывает позитивную динамику, отмечают в правительстве РФ. Только за первые пять месяцев 2023 года число отдыхающих в российских отелях выросло на 14% по сравнению прошлым годом. Во многом рост показателя связан с увеличением числа инвестиций в отрасль. По оценкам кабмина, за последние два года на развитие туризма власти направили более 100 млрд рублей. Среди наиболее популярных направлений у туристов летом — Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды, рассказали RT участники рынка.

Правительство планомерно решает задачи по развитию и популяризации туристических маршрутов по стране. Об этом в среду, 26 июля, заявил в ходе совещания по туризму премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Работаем прежде всего в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства, который действует уже около трёх лет. На его реализацию за последние два года направили свыше 100 млрд рублей и, конечно, предусмотрели средства и на текущий год», — подчеркнул глава кабмина.

По его словам, в настоящее время туристический поток внутри страны заметно вырос. Положительная динамика связана как с внешними факторами, так и с увеличением привлекательности путешествий по России для граждан, подчеркнул Мишустин. При этом для отдельных категорий граждан сейчас действует ряд льготных госпрограмм. В частности, речь идёт об акциях для школьников, студентов и молодёжи, на реализацию которых власти суммарно потратили около 4 млрд рублей в 2023 году.

«Считаю, что подобных программ должно быть больше. Они помогают по-настоящему познакомиться с Россией, в первую очередь с учётом обычаев, истории наших регионов, открыть для себя свою страну», — добавил премьер-министр.

Оптимистично ситуацию в туристической сфере оценили и в Минэкономразвития. Как отметил глава ведомства Максим Решетников, количество отдыхающих в российских отелях за первые пять месяцев текущего года выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

«И в целом у нас россияне больше путешествуют по стране сейчас, чем до ковида, на 5 млн поездок в год... По оценкам экспертов, потенциал роста внутреннего и въездного туризма составляет до 53 млн новых поездок в год к 2030 году. Это, соответственно, позволяет нам выйти на цель нацпроекта — 140 млн турпоездок», — подчеркнул Решетников.

Также по теме Попутный ветер: как субсидии для авиакомпаний могут повлиять на стоимость перелётов по России Российские власти выделили 9 млрд рублей субсидий на полёты внутри страны для отечественных авиакомпаний. Всего в 2022 году...

Прирост популярности российских курортов во многом связан с увеличением числа выгодных предложений для туристов и ускоренным развитием рынка. Таким мнением в разговоре c RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Мы видим, что в России можно хорошо отдохнуть: есть современные отели, круглосуточные бары, рестораны, магазины, большое количество достопримечательностей, которые можно посмотреть, красивая природа и транспортная доступность. При этом, если сравнивать отдых внутри страны и поездку за границу, то путешествия по России выходят заметно дешевле», — добавил эксперт.

Согласно оценке компании Ostrovok.ru, средняя стоимость забронированной ночи в российских гостиницах на август составила 4,8 тыс. рублей. В то же время по популярным зарубежным направлениям средний чек за ночь в отеле находится на отметке 8,3 тыс. рублей, рассказали RT в пресс-службе организации.

Примечательно, что при выборе места проживания в период отпуска путешественники всё чаще предпочитают гостиницы более высокой категории, особенно на курортах Чёрного моря. Об этом в интервью RT рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Номерной фонд заметно прибавляется год от года по своему качеству и характеристикам. Кроме того, владельцы гостиниц стараются предлагать гостям разнообразные виды развлечений и досуга. В частности, в области санаторно-курортного и оздоровительного туризма мы очень конкурентоспособны: по этой линии у нас прирост 15% по сравнению с прошлым годом. Также у путешественников стали востребованы речные круизы и групповые пешие экскурсии по горной местности», — подчеркнул эксперт.

Gettyimages.ru

© Aleksander Rubtsov

По оценкам OneTwoTrip, средняя стоимость билета в одну сторону с вылетом в августе составляет 9,8 тыс. рублей. Чаще туристы покупают билеты в Москву (22,7% от общего числа бронирований), Сочи (11,8%), Санкт-Петербург (10,9%), Калининград (6,4%) и Минеральные Воды (4,1%), рассказали RT представители сервиса. Впрочем, большой популярностью у путешественников также пользуются Анапа, Геленджик, Казань, Владивосток, Зеленоградск и Нижний Новгород, отмечают в Ostrovok.ru.

«Россияне всё чаще отдают предпочтение отдыху внутри страны, о чём косвенно свидетельствуют данные участников рынка. Например, есть категория туров, которые граждане ранее забронировали за рубеж, но не смогли по разным причинам ими воспользоваться. Около 20% таких граждан перебронировали путевки на российские курорты», — рассказал Юрий Барзыкин.

Как полагают специалисты, в 2023 году спрос на отдых внутри России может вырасти на 15—20%, что должно послужить импульсом для развития экономики регионов. При этом дополнительно подстегнуть интерес россиян к путешествиям мог бы перезапуск программы туристического кешбэка, считает Барзыкин. Напомним, что в рамках инициативы государство возвращало путешественникам часть затрат при поездках по стране.