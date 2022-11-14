Попутный ветер: как субсидии для авиакомпаний могут повлиять на стоимость перелётов по России

Российские власти выделили 9 млрд рублей субсидий на полёты внутри страны для отечественных авиакомпаний. Всего в 2022 году перевозчики получат 100 млрд рублей в виде субсидий. Как отмечают в Росавиации, средства будут направлены на погашение расходов перевозчиков и сохранение персонала. По словам экспертов, подобная поддержка государства позволит обеспечить бесперебойную работу отрасли. Более того, авиалинии благодаря средствам смогут держать для россиян более доступные цены на билеты, не исключают аналитики.

На возмещение расходов по перелётам внутри страны отечественные авиаперевозчики получат из федерального бюджета порядка 9 млрд рублей. Средства перечислят 19 авиалиниям. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в Росавиации.

«Государственная поддержка направлена на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с апреля по октябрь 2022 года. Также они обеспечат продолжение деятельности российских авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала гражданской авиации», — говорится в пресс-релизе организации.

Как отметили в ведомстве, всего на программу поддержки перевозчиков из резервного фонда правительства планируется направить 100 млрд рублей. За апрель — сентябрь авиакомпании уже получили 91 млрд рублей, а оставшуюся сумму выплатят в ноябре, добавили в Росавиации.

Подобная поддержка позволит гражданской авиации минимизировать потери от отмены части рейсов по некоторым российским направлениям, считают опрошенные RT аналитики. Напомним, что на фоне специальной военной операции на Украине в целях обеспечения безопасности перевозок на юге России было временно закрыто 11 аэропортов. Текущие ограничения действуют до 21 ноября.

Субсидирование для отечественных компаний на полёты внутри страны — основная мера для поддержания бесперебойной работы авиационной отрасли. Об этом RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. В свою очередь, без господдержки отрасль понесла бы серьёзные издержки, а количество доступных направлений могло бы снизиться, считает аналитик компании «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров.

«Без государственных субсидий и иной поддержки спад в отрасли в этом году мог бы достигнуть 30—35%, а пассажиропоток не превысил бы и 70 млн человек. Это было бы сопоставимо с показателями 2020-го, когда пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения были на пике», — отметил собеседник RT.

За первые десять месяцев российские авиалинии обслужили порядка 80 млн пассажиров. По итогам 2022 года показатель должен составить 100 млн, заявлял ранее замминистра транспорта России Игорь Чалик. По его словам, около 66 млн россиян совершили поездки по стране, а ещё 14 млн летали за рубеж. При этом возможность снижения цен на авиаперелёты стала одним из главных драйверов сохранения достаточно высокого уровня пассажиропотока в 2022-м, уверен Фёдоров.

«Государственные субсидии мотивировали авиакомпании сохранять максимально возможный в текущих условиях трафик. Естественно, что наиболее действенным способом привлечения пассажиров были низкие цены, именно поэтому в высокий туристический сезон авиабилеты зачастую продавались по себестоимости», — добавил аналитик.

В режиме путешествия

Как полагают эксперты, во многом позитивная динамика в гражданской авиации была связана с ростом популярности внутреннего туризма. С мая по август в России отдохнули около 25 млн человек, что превысило значение 2021 года и допандемийного времени, свидетельствуют данные Ростуризма.

Интерес россиян к турам по России отчасти подогревала акция туристического кешбэка, считает Павел Сигал. Напомним, что последний этап программы завершился в сентябре этого года. Купившие тур со скидкой граждане могут отправиться в путешествие вплоть до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.

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По условиям инициативы государство возмещает гражданам 20% от стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей, а при поездках на Дальний Восток размер компенсации составляет до 40 тыс. рублей. Количество путешествий не ограничено, однако продолжительность каждого тура должна составлять не менее трёх ночей.

Для получения кешбэка путёвку нужно оплатить банковской картой МИР, предварительно зарегистрировав её в программе лояльности на сайте платёжной системы. Деньги поступают на карту автоматически в течение пяти дней после покупки.

Впервые программа туристического кешбэка заработала в 2020 году. По данным Ростуризма, за время действия инициативы скидки на туры получили 4,3 млн человек, из них свыше 2,2 млн — в 2022-м. Всего россияне купили путёвок более чем на 81 млрд рублей, а государство вернуло им 15,5 млрд рублей.

«В последние годы интерес граждан к российскому туризму сильно увеличился. Это связано с тем, что государство предлагает комплекс мер по развитию и улучшению сферы отдыха внутри страны. Подобные усилия не остаются незамеченными, поскольку спрос на отечественные направления у населения стабильно растёт», — отметил Павел Сигал.

На сегодняшний день примерно 84% российских самостоятельных туристов предпочитают путешествовать внутри страны. Об этом свидетельствует статистика бронирований авиабилетов сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Как рассказали RT в организации, сейчас на долю столицы приходится каждый пятый приобретённый билет. Помимо этого, высоким спросом пользуются маршруты в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград и Махачкалу.

Отдыхающие на горнолыжном курорте «Эльбрус» на станции «Мир» в Кабардино-Балкарии

РИА Новости

© Денис Абрамов

Средняя стоимость авиабилета в одну сторону на пассажира с вылетом до конца осени составляет 5,1 тыс. рублей, сообщили RT в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. При этом россияне активно бронируют путешествия и на зимние каникулы, хотя цена перелёта в этот период традиционно выше.

«Средняя стоимость авиабилета с вылетом на новогодние праздники (с 31 декабря по 8 января) по России в одну сторону на одного человека составляет 6,8 тыс. рублей. В прошлом году билет стоил немного дешевле — 6,6 тыс. рублей. Для празднования Нового года россияне выбирают Москву, доля бронирований по этому направлению превышает 25%. Также популярны Санкт-Петербург (12,9%) и Сочи (7,3%)», — добавили в пресс-службе сервиса.