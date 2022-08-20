Среди своих: какие направления для путешествий выбирают россияне

Почти 80% россиян для поездок осенью выбирают направления внутри страны. Об этом свидетельствуют данные опрошенных RT специалистов. Среди наиболее популярных направлений Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Высокий спрос на поездки по России аналитики во многом объясняют действием программы туристического кешбэка. По словам экспертов, растёт интерес путешественников и к отдыху за границей. Впрочем, для отпуска граждане в основном выбирают дружественные России страны СНГ, Азии и Ближнего Востока.

Осенью 2022 года большинство россиян планируют поездки внутри страны. На внутреннее бронирование приходится около 77% от числа оформленных билетов. Об этом свидетельствуют данные участников туристического рынка, с которыми ознакомился RT.

В период с сентября по ноябрь наибольшей популярностью пользуются Москва (с долей бронирования 25,1%), Сочи (14,3%) и Санкт-Петербург (12,1%). Помимо этого, в рейтинг востребованных направлений входят Минеральные Воды (5,4%) и Калининград (4%). Такие данные RT предоставили аналитики сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Как отмечают в компании, в сравнении с аналогичным периодом 2021-го среди городов из топ-10 спрос больше всего возрос на Екатеринбург — на 75%. Также более востребованы стали перелёты в Минеральные Воды и Самару — на 60% по каждому направлению.

«Доля бронирований авиабилетов в Уфу выросла на 28%, в Сочи и Махачкалу — на 23% по каждому городу, а в Казань — на 20%. При этом интерес к Калининграду и Москве увеличился на 8%, а к Санкт-Петербургу не изменился», — добавили в организации.

Среди популярных внутренних направлений дороже других обойдётся перелёт в Сочи — около 12,5 тыс. рублей в обе стороны, рассказали RT в сервисе Aviasales. Далее следуют Минеральные воды (9,7 тыс. рублей), Москва (8,5 тыс. рублей), Санкт-Петербург (8,2 тыс. рублей) и Калининград (7,5 тыс. рублей).

В осенний период россияне чаще всего отдают предпочтение трёхзвёздочным отелям, на которые приходится более четверти всех бронирований, пояснили RT в сервисе онлайн-бронирования отелей «Островок». Несколько реже путешественники интересуются апартаментами (17%) и гостевыми домами (12%). Средний чек в поездках по России осенью 2022 года составляет 18,1 тыс. рублей за пять ночей, подсчитали в компании.

«Помимо традиционно популярных курортов страны, мы фиксируем повышенный спрос на отели Махачкалы. Значительный рост в топе городов совершил Владивосток — в этом году он замыкает десятку лидеров, хотя 2021-м не входил даже в топ-20. Мы ожидаем увеличения интереса к направлению на фоне старта нового этапа программы туристического кешбэка», — отметили в компании.

Ранее правительство России объявило о решении запустить очередной этап программы туристического кешбэка. Купить туры со скидкой можно будет с 25 августа по 10 сентября, а отправиться в путешествие — с 1 октября до 25 декабря. При этом на круизы акция будет действовать с 1 сентября до завершения навигации.

В рамках инициативы государство возмещает гражданам не более 20 тыс. рублей за путешествия по стране, но на новом этапе при поездках на Дальний Восток максимум составит 40 тыс. рублей. К Дальневосточному федеральному округу относятся Бурятия, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, а также Чукотский автономный округ.

«Новый этап поддержит спрос на путешествия внутри страны во время осеннего сезона, который традиционно считается более низким по сравнению с летом. В базе сейчас находится более 3 тыс. средств размещения, все туроператоры принимают участие в инициативе. Программа крайне эффективная и позволяет стимулировать потребителя больше изучать страну», — рассказал RT вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Для получения компенсации путешествие необходимо оплатить банковской картой МИР, которую нужно предварительно зарегистрировать в программе лояльности на сайте платёжной системы. Кешбэк поступит на карту автоматически в течение пяти дней после оплаты путёвки. Количество туров не ограничивается, а продолжительность каждой поездки должна составлять не менее трёх ночей.

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Напомним, программа туристического кешбэка впервые заработала в 2020 году. По данным Ростуризма, за время действия инициативы скидки на туры получили 4,3 млн человек, из них свыше 2,2 млн — в 2022-м. Всего россияне купили путёвок на более чем 81 млрд рублей, а государство вернуло им 15,5 млрд рублей.

Инициатива значительно увеличивает поток туристов в отдельные регионы страны — иногда в несколько раз. Об этом в интервью RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Например, в прошлом году курорты Краснодарского края и Крыма установили рекорды посещаемости отчасти благодаря акции. Рост туристического потока напрямую влияет на доходы гостиничного сектора, а также увеличивает выручку смежных направлений — общепита, сферы развлечений и культуры, логистики, ретейла и в целом позитивно влияет на экономику региона», — отметил эксперт.

Тёплый приём

В то же время россияне стали активнее планировать поездки и за границу. Как отмечают участники рынка, доля зарубежных направлений в этом году возросла в 2,5 раза и составила 23% против 7% в 2021-м.

Согласно оценке OneTwoTrip, среди зарубежных направлений в осенние месяцы россияне в первую очередь планируют посетить Турцию (доля бронирований — 15,9%). Далее следуют Армения (10,9%), Таиланд (10,2%), Узбекистан (6,3%), Казахстан (5,5%), ОАЭ (4,4%) и Киргизия (4,1%).

«Среди десятки наиболее популярных стран, по которым туристы стали значительно чаще бронировать заранее перелёты с сентября по ноябрь, выделяются Таиланд, Индонезия, Таджикистан, Израиль и Казахстан. Спрос также заметно вырос на ОАЭ и Узбекистан», — добавили в пресс-службе сервиса.

Средняя цена за ночь в отеле за рубежом на осень составляет около 5,5 тыс. рублей, сообщили RT в сервисе «Туту Отели». Более 70% бронирований за рубежом приходится на туристические объекты уровня три-четыре звезды. При этом среди типов размещения самыми популярными являются именно отели — более 85% всех заказов приходится на них, подчеркнули специалисты компании.

Также по теме Несвобода передвижения: как идея запрета туристических виз для россиян может разобщить Евросоюз Если Брюссель введёт запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, это дискредитирует Европейский союз и станет нарушением принципа,...

На сегодняшний день россияне всё чаще выбирают страны, в которые можно отправиться без каких-либо визовых ограничений, признают эксперты. Ранее власти Эстонии решили закрыть границу для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Также в Латвии предложили приостановить выдачу долгосрочных виз гражданам России.

Страны Евросоюза уже обсуждают соответствующий вопрос, но пока не достигли консенсуса. Например, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет себе возможность запрета выдачи виз гражданам РФ. Однако в МИД России не исключают возможного принятия на уровне ЕС решения о прекращении выдачи шенгена россиянам.

По мнению Юрия Барзыкина, визовые ограничения и квоты на выдачу документов значительно снижают туристический поток из России в Европу. Более того, отсутствие прямого авиасообщения с регионом делает поездки в ЕС более сложными и дорогими для путешественников, отметил эксперт.

«Также из-за санкций мы не можем рассчитываться нашими картами в европейских странах — нужно везти наличную валюту, что привносит трудности и неудобства. При этом Азия, Ближний Восток, Африка и страны СНГ более приветливо относятся к российским туристам. В целом есть много стран, где нас ждут и где есть все условия для круглогодичного отдыха. Так что переориентация турпотока объективна и будет лишь усиливаться в будущем», — заключил Барзыкин.