«Важно создать условия вкладывать деньги и зарабатывать дома»: Путин одобрил запуск программы долгосрочных сбережений

Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Новый механизм планируют запустить уже с 1 января 2024 года. Предполагается, что за счёт инициативы население получит дополнительную возможность вкладывать деньги и зарабатывать внутри страны, а у государства появится ещё один источник финансирования экономических проектов. Участие в программе будет добровольным: для этого нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом минимум на 15 лет. Россияне смогут формировать сбережения самостоятельно за счёт взносов, а в первые три года власти будут доплачивать определённую сумму. Деньги будут застрахованы на 2,8 млн рублей, что вдвое больше, чем по банковским вкладам.

С 1 января 2024 года в России заработает программа долгосрочных сбережений граждан. Закон об этом в понедельник, 10 июля, подписал президент страны Владимир Путин.

Впервые о необходимости создания такого инструмента глава государства заявил ещё в феврале в послании Федеральному собранию. Позже правительство подготовило необходимые поправки к законодательству и уже в апреле согласовало окончательные параметры инициативы. В июне изменения были одобрены Госдумой, а в начале июля — Советом Федерации.

«Везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан, и у нас также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций… Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны», — подчёркивал Путин.

Участие в новой программе будет добровольным, а воспользоваться её условиями смогут все россияне старше 18 лет. Для этого человеку потребуется заключить специальный договор с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ), после чего туда можно будет перевести ранее сформированные пенсионные накопления или начать отчислять взносы из личных средств. Размер и периодичность таких переводов будет определять сам гражданин.

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Предполагается, что полученные от населения деньги фонды станут вкладывать в облигации федерального займа, а также инфраструктурные и корпоративные долговые бумаги. Согласно оценке Минфина, доходность у этих активов в среднесрочной перспективе выше, чем у банковских депозитов. При этом государство в лице Банка России будет внимательно следить за тем, как именно НПФ распоряжаются средствами граждан.

«Важно, что накопления будут защищены. Система гарантий такая же, как и при открытии вкладов, но страховая сумма в два раза больше — это 2,8 млн рублей», — отмечал ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

В течение трёх лет после вступления человека в программу государство может начислить ему до 108 тыс. рублей (по 36 тыс. рублей в год). Это произойдёт, если гражданин с ежемесячным заработком не более 80 тыс. рублей будет каждый месяц отчислять в НПФ минимум 3 тыс. рублей. Для людей с доходом от 80 тыс. до 150 тыс. рублей размер такого взноса должен составить не менее 6 тыс. рублей, а получающие больше 150 тыс. рублей должны будут отчислять в фонд от 12 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, участники инициативы смогут оформлять налоговый вычет. Максимальная сумма возврата составит 52 тыс. рублей в год, а для её получения необходимо будет ежегодно пополнять счёт минимум на 400 тыс. рублей.

Воспользоваться накопленными сбережениями граждане смогут только после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно будет забрать и в любой другой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги разрешат только при особых жизненных ситуациях — для оплаты дорогостоящего лечения или образования детей.

«Сформированные средства граждан по программе наследуются в полном объёме за вычетом выплаченных средств. Программа долгосрочных сбережений создаст дополнительный стимул для роста сбережений граждан и, соответственно, длинных денег в экономике, которые нам необходимы», — объяснял министр финансов России Антон Силуанов.

РИА Новости

© Алексей Майшев

В первую очередь новая программа нацелена на то, чтобы дать государству дополнительный источник финансирования различных экономических проектов и одновременно приучить россиян к добровольным пенсионным сбережениям. Этот механизм сегодня применяется во всех высокоразвитых странах, рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Многие государства делают пенсионные накопления за счёт самих же пенсионеров. То есть люди заранее создают себе пенсионные накопления. Причём в рамках инициативы вносить средства сможет не только сам гражданин, но и работодатель. Инициатива позволит обеспечить населению более достойную пенсию и тем самым повысить общую платёжеспособность российских пенсионеров. Так что это позитивный манёвр», — отметил Остапкович.

Полная прозрачность

По словам Георгия Остапковича, новый способ сбережения средств будет более лёгким и безопасным по сравнению с игрой на фондовом рынке. Как пояснил эксперт, в случае самостоятельного вложения средств в ценные бумаги человеку необходимо иметь определённые компетенции и постоянно следить за ситуацией на бирже, чтобы не потерять деньги. В свою очередь, при хранении накоплений на счёте в НПФ от гражданина больше ничего не требуется, а доходность он получит более высокую, чем от вклада в банке, подчёркивают специалисты.

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«Конечно, банковские депозиты пока более понятны россиянам с точки зрения краткосрочных вложений. Тем не менее у новой программы есть свои плюсы, поскольку доходность от инвестиций в НПФ будет примерно соответствовать уровню инфляции, до которого ставки по депозитам всё же немного не дотягивают», — объяснил RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

В целом востребованность инициативы будет зависеть от того, насколько прозрачными будут условия вложений средств в НПФ. Таким мнением с RT поделился первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Как и при любых инвестициях, важно очень хорошо изучить условия и программы, которые предлагают гражданину. К этому нужно подходить очень ответственно, всегда важно интересоваться тем, куда инвестируешь деньги, бонусной частью. В этом плане, конечно, должна быть полная прозрачность с обеих сторон», — заключил Сигал.