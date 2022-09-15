Дорожный бонус: в рамках осеннего этапа программы туристического кешбэка россиянам вернулось более 2,7 млрд рублей

Условиями осеннего этапа программы туристического кешбэка воспользовались более 600 тыс. граждан, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, россияне приобрели туров на 14,3 млрд рублей, а государство вернуло им свыше 2,7 млрд рублей. Самыми популярными направлениями традиционно стали Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Москва и Крым. Эксперты отмечают, что программа кешбэка позволяет не только экономить туристам, но и заметно поддержать спрос в межсезонье, что позитивно отражается на экономике и бизнесе в регионах.

За две недели с момента запуска нового этапа программы туристического кешбэка скидки на путешествия по России получили более 600 тыс. граждан. Значение стало рекордным за такой короткий срок. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Поездок куплено на 14,3 млрд рублей, а сумма кешбэка составила чуть более 2,7 млрд рублей. Таким образом, граждане воспользовались практически всей суммой, выделенной на осень», — заявила Догузова.

По её словам, количество бронирований в среднем по стране увеличилось в три раза. При этом в число самых популярных направлений у туристов уже традиционно вошли Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Москва и Крым. Помимо этого, высоким спросом пользуются Татарстан, Башкирия, Алтай, Байкал и Приморье.

«На сентябрь очень популярны были круизы, для осенних поездок люди в основном выбирали санатории, хорошие семейные отели с тёплыми бассейнами и поездки в атмосферные города — просто погулять. Помимо осенних поездок, активно шли бронирования на горнолыжные курорты — в лидерах Красная Поляна и Шерегеш», — добавила глава Ростуризма.

РИА Новости

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В целом программа туристического кешбэка заметно поддерживает спрос в межсезонье, подчеркнула Зарина Догузова. Это, по её словам, положительно сказывается на уровне занятости и количестве рабочих мест в туристическом секторе.

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Напомним, продажи туров с кешбэком в рамках осеннего этапа программы стартовали 25 августа и завершились 10 сентября. Купившие тур со скидкой россияне могут отправиться в путешествие с 1 октября до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.

По условиям инициативы государство возмещает гражданам 20% от стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей, а при поездках на Дальний Восток размер компенсации составляет до 40 тыс. рублей. Количество путешествий не ограничено, однако продолжительность каждого тура должна составлять не менее трёх ночей.

Для получения кешбэка путёвку нужно оплатить банковской картой МИР, предварительно зарегистрировав её в программе лояльности на сайте платёжной системы. Деньги поступают на карту автоматически в течение пяти дней после покупки.

«Это одна из наиболее эффективных мер поддержки отрасли, которая была у нас за весь постсоветский период. Она показала высокую степень вовлечённости и туристов, и игроков туристического рынка. Причина популярности — возможность существенно сэкономить в путешествиях по России. Более того, с начала запуска программы прошло уже несколько этапов, поэтому акция стала достаточно узнаваемой среди населения», — рассказал RT вице-президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

«На пользу регионам и бизнесу»

Впервые программа туристического кешбэка заработала ещё в 2020 году. Как следует из материалов Ростуризма, за всё время действия инициативы её условиями воспользовались больше 4,9 млн человек, из них свыше 2,8 млн — в 2022-м. Всего россияне купили путёвок на 95,3 млрд рублей, а государство вернуло им 18,2 млрд рублей.

«Ключевая цель программы — это поддержка спроса и загрузки туристической инфраструктуры в регионах в периоды календарного спада активности. При высокой сезонности, которая наблюдается в российском внутреннем туризме, акция помогает смягчить сокращение спроса. Это, в свою очередь, идёт на пользу и регионам, и бизнесу», — отметил Уманский.

Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. По его словам, увеличение туристического потока оказывает положительное влияние на бюджеты и экономики регионов, а также способствует развитию местного бизнеса и сферы услуг.

«Государство видит большие возможности в развитии туристической отрасли и, чтобы сделать путешествия по стране более доступными для разных категорий граждан, вводит разнообразные программы. Среди них — поддержка авиаперевозчиков, субсидирование строительства объектов туристической инфраструктуры и в том числе программа кешбэка. Инициативы влияют на популяризацию туризма среди населения», — подчеркнул Сигал.

РИА Новости

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На сегодняшний день примерно 86% российских самостоятельных туристов предпочитают отдыхать внутри страны. Об этом свидетельствует статистика бронирований авиабилетов сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Как рассказали RT в компании, сейчас основная доля авиаперелётов приходится на путешествия из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград и Махачкалу. Помимо этого, высоким спросом пользуются маршруты из Санкт-Петербурга в Сочи и Калининград, а также из Сочи в Екатеринбург.

Примечательно, что за последний год стоимость авиаперелётов внутри страны увеличилась в среднем на 7%, что почти вдвое ниже уровня инфляции в стране (порядка 14%). Тем временем цены на проживание в гостиницах, напротив, снизились более чем на 5%, сообщили RT в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

«В нынешний осенний период средняя стоимость авиабилета по России в одну сторону составляет 4,8 тыс. рублей. Годом ранее в аналогичный период туристы совершали перелёты за 4,5 тыс. рублей. Остановиться в отеле этой осенью можно в среднем за 5,3 тыс. рублей в сутки, а в 2021-м проживание стоило 5,6 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе сервиса.