Туристическая оттепель: какие направления для отдыха выбирают россияне весной

Порядка 80% опрошенных российских путешественников собираются провести весенние отпуска в поездках по стране, рассказали RT представители туристической отрасли. Среди наиболее популярных направлений — Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград, Казань и Екатеринбург. Высокий спрос на бронирование отелей и перелётов по России аналитики объясняют улучшением качества инфраструктуры отечественных курортов и доступными ценами. В то же время для отдыха за рубежом туристы в основном выбирают страны СНГ, Азии, Ближнего Востока и Европы.

Весной 2024 года большинство путешествующих россиян уже традиционно планируют провести отпуск в поездках по стране. Как сообщили RT представители сервиса Туту.ру, примерно 80% забронированных на период с марта по май авиабилетов приходится на долю внутренних направлений.

Чаще всего в весенний сезон туристы собираются посещать Москву (12,8% от общего числа запланированных перелётов), Сочи (10,7%), Санкт-Петербург (8,3%), Минеральные Воды (6,8%) и Калининград (5,6%). Помимо этого, многие авиапутешественники выбирают для отдыха Екатеринбург, Казань, Красноярск и Махачкалу.

Причём по числу отельных бронирований в список наиболее востребованных направлений также входят Нижний Новгород, Эстосадок, Кисловодск, Иркутск и Зеленоградск. Такие данные RT представили на сервисе Ostrovok.ru.

«Если смотреть на рост числа бронирований, то самые заметные изменения видим по направлениям для активного отдыха. Например, спрос на размещение во Владикавказе превышает показатели прошлого года на 71%, в Кировске — на 59%, в Мурманске — на 58%. Также отмечаем повышенный интерес к таким экскурсионным направлениям, как Зеленоградск (+65%), Псков (+55%), Нижний Новгород (+54%), Москва (+53%), Казань и Калининград (+35%)», — сообщили в пресс-службе компании.

РИА Новости

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При выборе места проживания в период отпуска россияне всё чаще отдают предпочтение отелям более высокой категории и стараются забронировать номера заранее. Об этом RT рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Три звезды мало кто выкупает заблаговременно, так как отелей подобного типа у нас достаточно много в целом по России. В то же время гостиниц категорий четыре и пять звёзд всё ещё не хватает на популярных курортах страны, хотя рынок работает над увеличением предложений», — добавил эксперт.

Также по теме Высокое притяжение: почему за четыре года иностранные туристы стали оставлять в России в два раза больше денег В 2023 году число посетивших Россию иностранцев достигло четырёхлетнего максимума и составило 8,5 млн. Хотя въездной турпоток всё ещё...

Как ранее отмечал в интервью RT глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, за последнее время финансирование туротрасли со стороны государства «выросло на порядок», особенно с точки зрения предоставляемых льгот. Бизнес, в свою очередь, стал направлять все ресурсы на инвестиции, поскольку «верит в отрасль» и старается создавать новые точки притяжения туристов по всей стране, сказал министр.

«Внутренний турпоток растёт очень интенсивно, поскольку спрос довольно большой. Конечно, в ряде случаев это сопровождается повышением цен в связи с нехваткой предложений. Поэтому все наши усилия... нацелены на максимальный рост вариантов размещения туристов, в первую очередь на строительство гостиниц», — подчеркнул Решетников.

Спрос на внутренний туризм активизировался ещё во время пандемии, когда путешествия за границу были ограничены. Российские регионы тогда, конкурируя за туриста, стали активно развивать новые маршруты, о чём RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Поскольку страна очень большая, постоянно можно открывать для себя новые места. Причём если заранее подготовиться, купить билеты, то можно уложиться в посильные для бюджета суммы и получить отдых на высоком уровне», — добавил специалист.

РИА Новости

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По оценкам аналитиков OneTwoTrip, средняя стоимость авиабилета в обе стороны по РФ составляет 16,5 тыс. рублей, а за границу — 60 тыс. В то же время ночь проживания в российских отелях по самым популярным направлениям весной стоит в среднем около 5 тыс. рублей, а в зарубежных гостиницах цены варьируются от 5,7 тыс. до 18,6 тыс. в зависимости от страны, говорится в материалах Ostrovok.ru.

Среди заграничных направлений туристы чаще всего планируют поездки в Азербайджан, Узбекистан, Турцию, Киргизию и Белоруссию, отмечает Туту.ру. Также в список востребованных для путешествий стран вошли Япония, Италия, Франция, ОАЭ, Армения и Таиланд, добавили на Ostrovok.ru. Россияне в основном предпочитают посещать иностранные курорты, до которых можно добраться за четыре-пять часов на самолёте, отметил Юрий Барзыкин.

«Тратить на перелёт более семи — девяти часов готовы далеко не все путешественники. Кроме того, цены по зарубежным направлениям на авиабилеты и проживание заметно выросли по сравнению с доковидными временами. В среднем пакетный тур на двоих за границу обойдётся вдвое дороже, чем поездки по РФ, а сервис и досуг за эти деньги наша отрасль уже предоставляет не хуже иностранного», — добавил собеседник RT.