На кураже: Рублёв пробился в финал «Мастерса» в Мадриде, Медведев снялся из-за травмы

Андрей Рублёв добрался до финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде и поднимется минимум на седьмую строчку в рейтинге ATP. Вслед за Карлосом Алькарасом он сломил сопротивление Тейлора Фритца. Российский теннисист, хоть и позволил американцу сделать брейк в стартовом гейме, тут же оформил обратный и в дальнейшем действовал превосходно. Он выиграл 83% мячей на первой подаче и совершил всего десять невынужденных ошибок. Даниил Медведев не смог поддержать почин соотечественника и снялся по ходу поединка с Иржи Легечкой из-за травмы, но при этом установил пару знаковых достижений. Мирра Андреева также добралась до четвертьфинала, в котором уступила Арине Соболенко.

Мастер-класс от Рублёва

Выход Андрея Рублёва в финал «Мастерса» в Мадриде можно назвать приятной неожиданностью. С одной стороны, удивляться такому успеху не приходится, ведь он находится в топ-10 рейтинга ATP и по умолчанию на каждом турнире претендует на трофей. С другой, россиянин весной угодил в затяжной кризис и не знал побед в одиночном разряде с 9 марта по 26 апреля. Кроме того, на этом отрезке он не взял ни сета в четырёх матчах.

Однако в стартовом круге турнира в Мадриде Рублёв прервал неудачную серию, одолев не хватающего звёзд с неба Факундо Багниса. Ещё больше уверенности уроженцу Москвы придал камбэк на тай-брейке первого сета противостояния с Алехандро Давидович-Фокиной, когда он отыгрался со счёта 0:5.

А в четвертьфинале последовал невероятный триумф в матче с грозным хозяином кортов Карлосом Алькарасом. Рублёв уступил ему стартовую партию, но в двух последующих отдал всего пять геймов. Причём он не просто выбил третью ракетку планеты, но и прервал его победную серию в Мадриде на отметке в 14 игр. 20-летний спортсмен не сумел в третий раз подряд первенствовать на «тысячнике» в домашних стенах.

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После этого поймавшему кураж Андрею не пристало опасаться располагающегося ниже в рейтинге ATP Тейлора Фритца, даже несмотря на преимущество американца по личным встречам (5:3).

Матч начался не слишком удачно для Рублёва. Первый же гейм на его подаче получился крайне нервным. Он допускал большое количество невынужденных ошибок, никак не мог нащупать свой темп и даже швырнул ракетку. По итогам почти 10-минутной рубки верх взял соперник. Но россиянин моментально собрался и сделал ответный брейк.

Далее оппоненты уверенно брали собственную подачу. Чуть лучше в этом компоненте смотрелся уроженец Москвы, в стартовой партии выигравший 77% мячей на первой подаче (Фритц — 65%). Он в целом демонстрировал более интересную игру: быстрее передвигался по корту и пытался гонять высокого, мощного американца диагоналями. В шестом гейме удалось даже довести дело до баланса на приёме, но Фритц склонил чашу весов на свою сторону.

Зато в решающий миг при счёте 4:5 в пользу Рублёва соперник неожиданно дрогнул. Сначала Андрей отметился отличным ударом, затем Тейлор дважды угодил в сетку. Так отечественный атлет буквально на ровном месте заработал тройной сетбол. Не использовать такую возможность было бы просто преступно. Да и представитель США собраться не сумел и не отыграл ни одного.

Важно было, чтобы уроженец Москвы сохранил уверенность во второй партии и не совершал ненужных помарок, как это иногда с ним происходит. Соперник и сам поначалу навязывал борьбу. Сразу после перерыва он даже заработал брейк-пойнт, но Рублёв забрал важнейший гейм.

Главное, Андрей по примеру противостояния с Алькарасом только прибавил с точки зрения подачи. По итогам всего матча процент выигранных мячей на первой возрос до 83%, хотя по количеству эйсов американец взял верх (семь против пяти). Казалось, справиться с ним на приёме тоже будет сложно.

Однако Фритц опять дрогнул, только на этот раз в шестом гейме. Россиянин повёл 40:0 на приёме благодаря ошибкам соперника. Далее он заставил болельщиков понервничать, отдав американцу два очка, но всё же в нужный момент попал точно в заднюю линию и практически снял все вопросы о победителе. Спастись в такой ситуации Тейлору было очень сложно. А отечественный теннисист не собирался делать ему подарки и с первой же попытки подал на матч под ноль.

После игры счастливый Рублёв признался, что добиться успеха в Испании ему помог в том числе контроль над эмоциями. Пожалуй, вспоминается только бросок ракетки в самом дебюте отчётного матча.

«Я направил эмоции в правильное русло, что, безусловно, помогло дойти до финала. Без этого не получилось бы. Вначале мне пришлось тяжело. Пару раз пропустил мяч, хотя удары были несложные — но в спорте, и в том числе в теннисе, такое случается. Когда Фритц сделал брейк, подумал про себя: «Так, это только начало, сет у нас длинный — посмотрим. Может, у него тоже начнутся проблемы с подачами», — подвёл он итоги встречи.

Справившись с крепким представителем США всего за один час и 12 минут, Рублёв в пятый раз в карьере добрался до финала «Мастерса». Однако до сих пор ему лишь однажды удалось завоевать трофей — в прошлом году в Монако. Остаётся надеяться, что удача улыбнётся восьмой ракетке планеты и в Мадриде. В решающем противостоянии он сойдётся с победителем встречи между Феликсом Оже-Альяссимом и Иржи Легечкой.

Пока же россиянин уже поднялся на седьмую строчку в live-рейтинге ATP, обойдя Стефаноса Циципаса.

Травма Медведева и достижение Андреевой

Вполне мог добраться до финала и Даниил Медведев, если бы не травма, полученная в четвертьфинале с Легечкой. Однако на нелюбимом грунтовом покрытии он всё равно выступил успешно. При этом проходных матчей у него не было совсем: сначала Даниил одержал волевые победы над Маттео Арнальди и Себастьяном Кордой, уступив им в стартовых сетах, а затем не без труда сломил сопротивление Александра Бублика.

В лице чеха его тоже ждал крайне непростой соперник, пусть и находящийся намного ниже в рейтинге ATP (31-й). Тем более в четвёртом круге тот выбил из борьбы вернувшегося на корт Рафаэля Надаля, которого гнали вперёд заполненные до отказа трибуны.

В начале четвертьфинальной встречи теннисисты спокойно брали свои подачи. Трудности у Даниила возникли сразу после пятого сета, когда он повёл в счёте — 3:2. Отечественный атлет вызвал врача и вместе с ним отправился в подтрибунное помещение, где ему оперативно оказали помощь. В общей сложности пауза заняла порядка восьми минут.

Несмотря на это, Медведев продолжил сражаться. В седьмом отрезке он героически отыграл двойной брейк-пойнт и вновь вырвался вперёд. Но на переходе опять пришлось обращаться к физиотерапевту, который сделал ему массаж бедра. После этого Даниил даже заявил, что ему стало лучше. Но ощущалось, что он чувствует себя неважно и опасается совершать резкие движения и ускоряться.

Неудивительно, что чех всё же сделал брейк, а затем уверенно подал на партию — 6:4. А россиянин сразу после её окончания решил сняться. При этом он затруднился определить степень тяжести полученной травмы.

«Я почувствовал боль при счёте 2:1, когда Легечка пошёл с подачи к сетке. Не знаю, это было на приёме или на укороченном. Но когда я уже за ним побежал, то не смог разогнаться. Когда дёргает мышцу в ноге, её непонятно зажимает и ты не знаешь: дёрнул или это спазм, который тоже может случиться от холода. Пока не сделаешь тест, ничего не известно. Потом мне уже мозг не позволял двигаться, нога отказывалась работать нормально. Поэтому после сета решил, что если хочу продолжить, то надо просто сделать спринт до сетки и посмотреть, больно или нет. Мне стало больно, как только я разогнался. Тогда понял, что нет смысла продолжать», — заявил Медведев в комментарии YouTube-каналу «Больше».

Таким образом, Легечка взял своеобразный реванш у оппонента, ведь в их единственном очном противостоянии до того, в рамках 1/8 финала Уимблдона-2023, чех вынужден был сняться из-за повреждения. К чести Иржи, он повёл себя максимально уважительно и даже написал на камере маркером: «Поправляйся скорее, Даниил».

А тот, несмотря на вылет, успел установить пару знаковых достижений. Во-первых, стал лишь шестым теннисистом, добравшимся минимум до четвертьфинала всех 15 крупнейших турниров (четыре турнира Большого шлема, девять «Мастерсов», Итоговый турнир ATP и Олимпийские игры). Во-вторых, оказался десятым действующим игроком, которому удалось попасть в восьмёрку сильнейших на всех «Мастерсах».

Аналогичный результат у женщин показала Мирра Андреева, впервые в карьере пробившаяся в четвертьфинал «Мастерса». При этом юная спортсменка, как и Медведев, проявила характер в стартовых кругах, когда выбила из борьбы Тэйлор Таунсенд и Линду Носкову. Затем она, напротив, неожиданно легко разобралась с седьмой ракеткой планеты Маркетой Вондроушовой.

Главным же событием стала победа над располагающейся на 13-й позиции рейтинга WTA Ясмине Паолини в день собственного 17-летия. Андреева и здесь потрепала нервы болельщикам. В первой партии она отыгралась со счёта 3:5, а во второй не сумела подать на встречу в аналогичной ситуации, однако следом сама сделала брейк и поставила точку — 6:4. Непреодолимым препятствием на пути Мирры второй год подряд стала Арина Соболенко. Только в 2023-м их пути пересеклись в четвёртом круге.