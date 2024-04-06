«Спортсмены сами принимают решение»: как развивается дискуссия вокруг возможности участия российских теннисистов в ОИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что российским теннисистам самим предстоит принять решение об участии в Олимпийских играх. При этом он уверен, что соотечественники в любом случае будут радоваться их победам. Министр спорта Олег Матыцин призвал в принципе относиться с уважением к атлетам, завоевавшим право полететь в Париж. Так они отреагировали на поднявшийся в СМИ шум после заявления главы ОКР Станислава Позднякова, который предложил называть представителей этого вида спорта на Играх в Париже «командой иноагентов».

«Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможной поездке отечественных теннисистов на Олимпийские игры в Париже.

«Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом: наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в ОИ. Каждый спортсмен определяет свою позицию, и, конечно, вместе со всеми россиянами мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового. Для нас они всё равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся», — приводит слова Пескова «Р-Спорт».

При этом ранее Путин, комментируя возможное участие отечественных атлетов в Играх во Франции, посетовал, что действия международных спортивных чиновников извратили идеи олимпийского движения.

«Ехать или не ехать... Надо сейчас внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если эти искусственные условия, политически мотивированные искусственные условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, отсечь тех спортсменов, которые претендуют на золотые, серебряные или бронзовые медали, обесточить нашу сборную... Если цель в этом — отсечь наших лидеров и показать, что российский спорт не развивается или он, наоборот, загибается, тогда надо, чтобы Минспорт и Национальный олимпийский комитет России проанализировали и приняли взвешенное решение», — отмечал он.

В свою очередь, министр спорта Олег Матыцин призвал относиться друг к другу с уважением и не допускать негативной риторики по отношению к выступающим на международной арене россиянам.

«Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде», — подчеркнул он.

Что касается участия в ОИ, Матыцин напомнил: каждый атлет сделает выбор самостоятельно, а министерство его в любом случае поддержит.

«Ведь мы знаем, что это наши атлеты и они едут на Игры защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны, несмотря на дискриминационные решения МОК», — добавил Матыцин.

«Все знают, какую страну представляют наши ребята»

В целом возможная поездка россиян на Олимпиаду-2024 вызывает в последнее время серьёзные споры. Кто-то считает, что отправляться во Францию нужно на любых условиях. Другие уверены: участие в Играх с соблюдением всех критериев МОК равносильно унижению. К числу последних относится глава ОКР Станислав Поздняков.

В частности, он раскритиковал отечественных теннисистов, получивших возможность сыграть на ОИ-2024. По его мнению, они большую часть времени проводят за рубежом, выступают за себя и осуждают политику своей страны.

Также по теме «Она просто подставила МОК»: мэр Парижа Идальго заявила о нежелании видеть россиян на Олимпиаде Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что спортсменам из России и Белоруссии не будут рады на Олимпийских играх — 2024. В ответ на эти слова...

«Так что правильнее, с моей точки зрения, — «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны. Искренне с уважением отношусь к достижениям мастеров на кортах, но с человеческой и гражданской точек зрения наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны», — написал функционер в Telegram-канале.

Поддержала его президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер. Она считает, что отечественных атлетов ради участия в Олимпиаде фактически вынуждают отказаться от родины.

«Если нет атрибутики, значит, нет страны, если нет страны, значит, это люди, которые не должны иметь российского гражданства. Если они не должны иметь российского гражданства, то они действительно нейтральные, и здесь вступает всё в конфликт. Иноагентами я бы их не назвала, они не иноагенты, но люди пассивные, которые в конечном счёте становятся сторонниками мер, применяемых МОК», — объяснила Винер.

На слова руководителя ОКР отреагировали в ФТР. Вице-президент организации Евгений Кафельников, который сам становился олимпийским чемпионом в 2000-м в Сиднее, уверен: выступить в Париже надо.

«На мой взгляд, ехать нужно. Огромная масса болельщиков, кто будет болеть и переживать за наших ребят», — предположил менеджер.

Поддержали теннисистов и в Госдуме. Например, депутат Светлана Журова напомнила, что такие спортсмены с точки зрения действующего законодательства не подпадают под определение иноагентов. Также она сочла вынужденными их заграничные заработки, поскольку все турниры проводятся в других странах.

«Конечно, ребята сами будут принимать вердикт по поводу выступления на Олимпиаде. Если бы Россия финансировала их, мы могли бы предъявлять претензии и говорить: «Как вы можете быть индивидуальными спортсменами?» — добавила Журова.

Не согласился с Поздняковым и глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. По его словам, как только станут известны окончательные критерии допуска к ОИ, каждому предстоит сделать личный выбор.

«Убеждён, что можно принять взвешенное и не унижающее никого решение. Сейчас зачем это обсуждать? До Олимпиады дай бог нам всем дожить! А пока международные федерации проводят отборочные соревнования и получают лицензии для поездки в Париж», — подчеркнул функционер.

А заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук напомнил: ATP и WTA, в отличие от многих других федераций, не вводили ограничений по политическим мотивам и позволили отечественным игрокам соревноваться наравне с остальными.

«Все знают, какую страну представляют наши ребята, у нас хорошие, сильные мастера, способные добиться успехов и прославить наш спорт, как это делали на протяжении многих лет», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Наконец, известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что в настоящий момент атлетам и без того приходится непросто.

«Зачем им добавлять от своих же людей, от руководителей? Они не причастны к тому, что их отстранили, при этом у них короткая спортивная жизнь. Какое мы право имеем их осуждать?» — заключила она.

«Если будет возможность — с удовольствием поеду на ОИ»

Дискуссию в мире отечественного спорта вызвало желание ведущих российских теннисистов поехать на Олимпиаду. Об этом практически одновременно заявили Даниил Медведев и Дарья Касаткина.

«В жизни каждый человек имеет право на своё мнение — так же, как я имею право быть с ним несогласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность — с удовольствием поеду», — рассказал Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Согласилась с ним Касаткина, назвавшая Олимпиаду важным событием в карьере.

«Очень рада, что нас до неё допустили. Для меня Олимпийские игры — очень важное событие. Так получилось, что на прошлую, в Токио, по ряду причин не поехала. Но в Париже хочу сыграть. Если на неё отберусь, выступлю без каких-либо вопросов», — пообещала она.

При этом ITF, в отличие от других видов, создала для россиян максимально комфортные в сложившихся обстоятельствах условия. Все они смогут выступить во Франции в нейтральном статусе. Также они получили допуск в парном и смешанном разрядах. А рейтинг игроков, которые попадут на ОИ, определится на следующий день после окончания «Ролан Гаррос» — 10 июня.