Винер: атлеты без государственных атрибутов на ОИ не должны иметь гражданство России
- РИА Новости
«Может быть, «бомжи» звучит для тенниса как взрывчатка, может быть, и «команда беженцев» звучит некорректно, но это правильно, это же люди, которые живут не в России. С другой стороны, эти люди с детства платят за свои тренировки сами, они с самого детства являются спортсменами индивидуальными», — сказала Винер РИА Новости.
По её словам, спортсмены, у которых нет государственных атрибутов, являются атлетами без страны и не должны иметь гражданство Российской Федерации.
«Если они не должны иметь российского гражданства, то они действительно нейтральные и здесь вступает всё в конфликт», — добавила она.
Ранее Даниил Медведев отреагировал на слова главы Федерации художественной гимнастики России Ирины Винер, которая высказалась о выступлении россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.