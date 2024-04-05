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Винер: атлеты без государственных атрибутов на ОИ не должны иметь гражданство России

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала реакцию спортивного сообщества на свои собственные высказывания, в которых она назвала планирующих принять участие в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе спортсменов «бомжами», и на высказывания президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал желающих участвовать в Играх в Париже теннисистов «командой иноагентов».
Винер: атлеты без государственных атрибутов на ОИ не должны иметь гражданство России
  • РИА Новости

«Может быть, «бомжи» звучит для тенниса как взрывчатка, может быть, и «команда беженцев» звучит некорректно, но это правильно, это же люди, которые живут не в России. С другой стороны, эти люди с детства платят за свои тренировки сами, они с самого детства являются спортсменами индивидуальными», — сказала Винер РИА Новости.

По её словам, спортсмены, у которых нет государственных атрибутов, являются атлетами без страны и не должны иметь гражданство Российской Федерации.

«Если они не должны иметь российского гражданства, то они действительно нейтральные и здесь вступает всё в конфликт», — добавила она.

Ранее Даниил Медведев отреагировал на слова главы Федерации художественной гимнастики России Ирины Винер, которая высказалась о выступлении россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.

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