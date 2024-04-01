«Она просто подставила МОК»: мэр Парижа Идальго заявила о нежелании видеть россиян на Олимпиаде

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что спортсменам из России и Белоруссии не будут рады на Олимпийских играх — 2024. В ответ на эти слова официальный представитель МИД Мария Захарова предложила маркировать товары из Франции надписью «Нам не рады в Москве». По мнению комментатора Дмитрия Губерниева, в столице Франции хорошо относятся к гражданам РФ, депутат Госдумы Дмитрий Свищёв назвал ошибкой МОК выбор места проведения соревнований, а олимпийская чемпионка Светлана Журова уверена, что политик своими высказываниями подставила Томаса Баха.

Резонансное заявление в воскресенье сделала мэр Парижа Анн Идальго во время визита в Киев. По её словам, спортсменам из России и Белоруссии не будут рады на Олимпийских играх, которые в этом году пройдут в столице Франции. В то же время украинских атлетов встретят «как героев».

Это высказывание прозвучало особенно странно после того, как глава МОК Томас Бах в пятницу с радостью заявил, что организации удалось избежать бойкота Игр-2024. И откровенно гордился этим, хотя ОКР и Минспорт РФ пока не приняли окончательного решения об участии отечественных спортсменов в соревнованиях в нейтральном статусе. Напомним, на Олимпиаду могут поехать максимум 55 человек.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков не удивился риторике мэра Парижа. Он считает, что не столь важно, является сказанное безответственным антироссийским лозунгом или ответственным официальным заявлением о намерениях, так как это не меняет сути — даже полностью обезличенных спортсменов из нашей страны не хотят видеть на Олимпиаде.

«Ни принимающая сторона, которая уже неоднократно заявляла об отсутствии гарантий безопасности в отношении нейтрализованных атлетов, ни МОК, который сделал всё возможное, чтобы устранить Россию с международной спортивной арены и сократить до считаных единиц потенциальных обезличенных претендентов на поездку в Париж», — подчеркнул Поздняков.

По его словам, в любом другом случае, если бы город-организатор не был готов принимать у себя спортсменов, получивших право участвовать в соревнованиях, МОК мог бы перенести Игры в другое место.

«Но руководство МОК вообще никак не комментирует индивидуальный политический демарш госпожи Идальго. Молчание следует расценивать как передачу полномочий по проведению Игр властям Парижа, которые вправе определять, кому они рады, а кому нет?» — добавил функционер.

По мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, мэр Парижа поставила в неудобное положение бельгийца, который уже почивал на лаврах. Ведь Бах уверен: он хорошо вышел из ситуации.

«Хочет, видимо, чтобы вообще ни один россиянин не приехал в Париж. Такими заявлениями она просто подставила МОК, который только-только заявил об отсутствии бойкота. Хотя французы могут просто наших спортсменов в страну не пустить — даже при наличии всех допусков и документов. Это вообще обычное дело», — сказала Журова в интервью ТАСС.

А коллега олимпийской чемпионки Дмитрий Свищёв заявил, что МОК ошибся с местом проведения Олимпиады, поскольку на таких соревнованиях организаторы должны быть рады всем без исключения.

«Нужно принять жёсткие меры к НОК Франции и оргкомитету Игр за подобные высказывания. И в будущем МОК должен понимать, что совершает ошибки, и требовать от организаторов гарантий, что всем спортсменам вне зависимости от национальности будут рады в местах проведения Игр», — заявил Свищёв.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, в свою очередь, напомнил: спорт призван объединять и сглаживать конфликты, а не сеять рознь.

«Это всегда было одной из основных задач Олимпийских игр. Надо искать точки соприкосновения. Нужно, чтобы как можно больше стран участвовало в соревнованиях, а не препятствовать их участию. Плохо, что политика вмешивается. Думаю, что в ближайшее время России и её союзникам стоит расширить список своих соревнований. Возможностей много. Те же Игры Будущего — просто шикарные соревнования», — сказал Чепиков в интервью «Матч ТВ».

Резок в высказываниях оказался почётный президент ОКР Александр Жуков. По его мнению, такие слова — свидетельство хамского поведения со стороны Идальго.

«Надо бы спросить у Баха, как он относится к этим заявлениям. Он же говорит, что они якобы будут рады наших спортсменов видеть. Хотя сами создают такие условия, которые делают практически невозможной поездку наших ребят на Олимпиаду», — отметил Жуков.

При этом, по мнению комментатора Дмитрия Губерниева, огромное количество французов и парижан влюблены в Россию.

«Знаю десятки, если не сотни примеров, когда россияне приезжали в Париж даже после начала СВО и чувствовали себя там едва ли не как дома. Простые французы нас жалуют, поэтому юрисдикция мэра Парижа на Олимпиаде будет отсутствовать, потому что там правит олимпийская семья, которая выработала систему допуска», — приводит слова Губерниева Sport24.

Депутат Госдумы Николай Валуев, напротив, спокойно отреагировал на слова Идальго и призвал остальных никак не реагировать на слова зарубежных политиков.

«Очень сомневаюсь, что мы в принципе рады этой Олимпиаде. С ней слишком много токсичности. У меня в принципе большие сомнения по поводу того, что кто‑то туда поедет. Подобных слов ещё будет достаточно, уверяю вас. Со стороны МОК было сделано всё, чтобы мы туда не ехали. Мы просто соблюдаем юридические нюансы, чтобы ситуация не выглядела так, что мы бойкотируем Олимпиаду, а то они будут говорить, что мы её бойкотируем. Это будет обязательно. Вот увидите», — отметил Валуев.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, с иронией отнеслась к словам Идальго. Она предложила подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что «ей будут не рады».

«Пока французские товары не маркируются наклейками «Нам не рады в Москве», но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут. Ещё одно такое заявление — и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа вслед за фермерами», — написала Захарова в Telegram-канале.

Тем временем в самом Париже жители города в принципе не очень рады предстоящей Олимпиаде. Согласно данным недавнего опроса социологической службы CSA, более половины французов, в первую очередь женщины, считают, что страна просто не готова принимать соревнования.

По информации местных СМИ, руководители спецслужб после теракта в «Крокус Сити Холле» решают, стоит ли проводить церемонию открытия. А полицию Франции, как ожидается, усилят 2185 представителей правопорядка из 46 стран мира.

«Мэру нужно заняться наведением порядка в городе. Мы знаем, что в Париже на улицах не совсем чисто убрано, не совсем безопасно. Читал новость, что французы вместе с немцами планируют обеспечить безопасность Олимпийских игр. То есть французы сами не могут и позвали немцев на помощь. Где такое видано?» — резюмировал Свищёв.