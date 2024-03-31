В Госдуме призвали мэрию Парижа убраться в городе перед предстоящей Олимпиадой

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал высказывания мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что в столице Франции во время Олимпиады-2024 будут не рады российским и белорусским спортсменам.

Чиновник считает, что мэр Парижа уже неоднократно действовала некомпетентно, а в данной ситуации, по его словам, она должна осознавать, что «мэр на таких грандиозных соревнованиях, как Олимпийские игры, должен предоставлять гарантии гостеприимства».

Свищёв отметил, что, несмотря на русофобскую позицию Идальго, рядовые парижане по-доброму относятся к россиянам.

«Мэру Парижа нужно заняться наведением порядка в городе. Мы знаем, что в Париже на улицах не совсем чисто убрано, не совсем безопасно. Читал новость, что французы вместе с немцами планируют обеспечить безопасность Олимпийских игр. То есть французы сами не могут и позвали немцев на помощь. Где такое видано?» — сказал Свищёв «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе.

Ранее Мария Захарова ответила на слова мэра Парижа Идальго о российских олимпийцах.