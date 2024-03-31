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Захарова ответила на слова мэра Парижа Идальго о российских олимпийцах

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление мэра Парижа Анн Идальго о российских олимпийцах, выступила с предложением отказаться от французских товаров, представленных в России.
Захарова ответила на слова мэра Парижа Идальго о российских олимпийцах
  • РИА Новости

Ранее Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам «не будут рады» на Олимпиаде в Париже.

Захарова в ответ на это написала в Telegram, что Россия следует подобрать широко представленную в стране продукцию из Франции и подчеркнуть, что «ей не рады».

Дипломат подчеркнула, что подобные заявления местных властей могут привести к тому, что представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на желание некоторых российских спортсменов выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года.

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