В ОКР назвали слова мэра Парижа о нежелании видеть россиян на ОИ хамским поведением

Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался о словах мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что в столице Франции во время Олимпиады-2024 будут не рады приехавшим из России спортсменам.

«Потрясающее «гостеприимство» проявляют, конечно. Ну это просто хамское поведение. Что можно еще сказать, если организаторы, по сути, говорят, что не хотят видеть на Играх наших спортсменов?» — сказал Жуков «Матч ТВ».

Также он отметил, что поведение мэра Парижа идёт вразрез с высказываниями главы МОК Томаса Баха, который заявлял, что будет рад видеть россиян на Играх в столице Франции.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе.

Ранее Мария Захарова ответила на слова мэра Парижа Идальго о российских олимпийцах.