Нифонтов: российские дзюдоисты будут сражаться за честь страны на Олимпиаде

Бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне Иван Нифонтов высказался на тему потенциального участия российских дзюдоистов в Играх в Париже летом 2024 года.

По словам спортсмена, на данный момент в целом остаётся нерешённым вопрос участия российских дзюдоистов в предстоящих играх. При этом он уверен, что россияне даже при условии выступления под нейтральным флагом сделают всё, чтобы проявить себя на максимуме возможностей.

«Они в прямом смысле будут сражаться за честь нашего государства, они целиком и полностью патриоты нашей страны и на своём рубеже достойно представляют нашу страну», — сказал Нифонтов в разговоре с ТАСС.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе.

Ранее Мария Захарова ответила на слова мэра Парижа Идальго о российских олимпийцах.