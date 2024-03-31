Белорусский биатлонист Смольский: мы против нейтрального статуса

Белорусский биатлонист Антон Смольский высказался о выступлении в нейтральном статусе спортсменов из Белоруссии на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«У нас пока не было такого опыта, чтобы мы ездили без флага и гимна. Конечно, мы категорически против нейтрального статуса. Получается, ты едешь на Олимпиаду сам по себе», — цитирует Гараничева rg.ru.

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе.

Ранее Александр Галлямов иронично ответил на заявление мэра Парижа об участии россиян в Олимпиаде.