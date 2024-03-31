Галлямов иронично ответил на заявление мэра Парижа об участии россиян на Олимпиаде
- РИА Новости
«Оказывается, что великий Эрнест написал свою великую книгу в период, когда в Париже не было мэрии. Все были рады», — написал Галлямов в соцсетях.
Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе.
Ранее Мария Захарова ответила на слова мэра Парижа Идальго о российских олимпийцах.