Галлямов иронично ответил на заявление мэра Парижа об участии россиян на Олимпиаде

Российский фигурист Александр Галлямов отреагировал на слова мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что на Олимпийских играх не будут рады российским и белорусским спортсменам.

«Оказывается, что великий Эрнест написал свою великую книгу в период, когда в Париже не было мэрии. Все были рады», — написал Галлямов в соцсетях.

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе.

Ранее Мария Захарова ответила на слова мэра Парижа Идальго о российских олимпийцах.