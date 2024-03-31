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Галлямов иронично ответил на заявление мэра Парижа об участии россиян на Олимпиаде

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Российский фигурист Александр Галлямов отреагировал на слова мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что на Олимпийских играх не будут рады российским и белорусским спортсменам.
Галлямов иронично ответил на заявление мэра Парижа об участии россиян на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Оказывается, что великий Эрнест написал свою великую книгу в период, когда в Париже не было мэрии. Все были рады», — написал Галлямов в соцсетях.

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. 

Ранее Мария Захарова ответила на слова мэра Парижа Идальго о российских олимпийцах.

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