Екимов: принципиальных отказов по участию в Олимпиаде от велогонщиков пока не получил

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что пока не получал принципиальных отказов от участия в Олимпиаде в Париже от спортсменов.

«Принципиальных отказов пока ни от кого из кандидатов не получил, но до Олимпиады ещё далеко», — приводит слова Екимова «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Ефимова хотела бы принять участие в Олимпиаде, но на приемлемых условиях.