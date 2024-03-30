Ефимова хотела бы принять участие в Олимпиаде, но на приемлемых условиях

Трёхкратный призёр Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова заявила, что хотела бы принять участие в Олимпиаде, но только на приемлемых условиях.

«У меня до сих пор этого (олимпийской медали. — RT) нет. Возможно, если бы у меня она была, я бы тоже сказала, что на Играх делать нечего. У меня нет такого статуса, поэтому я хотела бы туда поехать, но если будут адекватные отношения. Если будет совсем неприемлемо — то нет», — сказала Ефимова.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Колесников и Ефимова планируют выступить на турнире в Боснии и Герцеговине.