«Это всё от безысходности»: МОК призвал государства воздержаться от участия в Играх дружбы в России

МОК призвал участников олимпийского движения и государства не принимать участия в Играх дружбы, которые пройдут в России в сентябре этого года. По мнению организации, спортсмены, которые выступят на турнире, якобы могут быть использованы в рамках политической пропагандистской кампании. В Оргкомитете в ответ на это в очередной раз подчеркнули исключительно коммерческий и недискриминационный характер готовящихся соревнований, а позицию МОК назвали неконструктивной. По мнению Марии Киселёвой, западные спортивные функционеры совершают подобные выпады от безысходности, а Татьяна Тарасова назвала призывы игнорировать Игры дружбы безобразием и несправедливостью.

В Международном олимпийском комитете всерьёз обеспокоились тем, что Россия этой осенью намерена провести масштабные международные соревнования — Игры дружбы. На протяжении последних месяцев как представители организации, так и некоторые руководители спортивных федераций всячески предостерегали спортсменов от участия в турнире, но единичных заявлений, видимо, оказалось недостаточно. Во вторник на сайте МОК была опубликована декларация «против политизации спорта», в которой прозвучал призыв к атлетам и правительствам не принимать участия в Играх, которые пройдут в сентябре в Москве и Екатеринбурге.

Как гласит заявление, Россия намерена организовывать «политически мотивированные спортивные мероприятия» якобы вопреки основополагающим принципам Олимпийской хартии и резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН.

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«Это циничная попытка Российской Федерации политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех олимпийцев мира, выступает однозначно против использования атлетов для политической пропаганды. Комиссия даже видит риск того, что спортсмены будут принуждаться их государствами к участию в таком полностью политизированном спортивном мероприятии и тем самым эксплуатироваться в рамках политической пропагандистской кампании», — говорится в декларации.

Кроме того, по мнению комитета, Россия «демонстрирует полное неуважение» к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований. Подчёркивается, что Игры дружбы будут проходить не под защитой Всемирного антидопингового агентства, поэтому здоровье спортсменов и их право на добросовестную конкуренцию «могут быть поставлены под угрозу».

«WADA призывает все стороны, подписавшие кодекс, проявить ответственность и не легитимировать это мероприятие, поскольку агентство не может ручаться за антидопинговую программу, которая может быть или не быть в наличии», — говорится в релизе.

Основываясь на всех изложенных доводах, заявляется, что олимпийское движение решительно осуждает любую инициативу по политизации спорта.

«МОК настоятельно призывает все заинтересованные стороны олимпийского движения и все государства отказаться от любого участия в какой бы то ни было инициативе, направленной на полную политизацию международного спорта, и её поддержки», — резюмируется в документе.

В России очередной выпад в свой адрес со стороны международного спортивного движения восприняли с досадой, но без удивления — слишком последователен президент комитета Томас Бах в своём негативном отношении. При этом экспертам сложно понять, в чём именно западные функционеры усмотрели политизацию спорта со стороны организаторов Игр дружбы, ведь уже неоднократно подчёркивался исключительно коммерческий характер соревнований.

«Нам досадно видеть подобные заявления со стороны МОК. Такая позиция, на наш взгляд, носит неконструктивный характер и не направлена на развитие спорта, которому способствует появление новых коммерческих форматов соревнований с серьёзным организационным уровнем и привлекательными условиями для спортсменов. Отметим, что ключевыми принципами проведения Всемирных игр дружбы являются равные условия и отсутствие дискриминации в любой форме для всех участников соревнований», — заявили в оргкомитете Игр дружбы.

Неубедительны также и претензии к антидопинговому сопровождению турнира. Нет сомнений, что РУСАДА способно обеспечить должный контроль на Играх. Да, агентство по-прежнему находится в статусе несоответствия, но это связано с претензиями WADA к российскому законодательству, а не к собственно операционной деятельности организации. Пробы в России забираются по всем стандартам кодекса и отправляются на анализ в аккредитованные лаборатории в других странах.

Исходя из всего этого, прозвучавшие заявления лишены логики. Более того, структура, призванная защищать целостность спорта, по сути, призывает к бойкоту соревнований по политическим мотивам. А ведь Бах в интервью Le Monde, по удивительному совпадению опубликованном во вторник, заявил, что подобные акты «никогда не были хорошей вещью». И эти двойные стандарты вызывают удивление у многих в России.

«Я думала, что МОК должен призывать только к участию в международных соревнованиях. А он, по-моему, впервые в жизни призывает к обратному. И для меня абсолютно непонятна позиция комитета. Считаю это большим безобразием и несправедливостью по отношению к нашей стране, которая на протяжении многих лет украшала мировое олимпийское движение», — заявила по этому поводу RT прославленный тренер Татьяна Тарасова.

В свою очередь трёхкратная чемпионка Игр по синхронному плаванию Мария Киселёва отметила, что эта инициатива в первую очередь ущемляет права спортсменов.

«У меня такое ощущение, что это от безысходности всё происходит. Действительно, спорт нельзя политизировать, спортсмены должны участвовать в соревнованиях. Мы готовимся к большому и профессиональному турниру и приглашаем всех для участия в нём. Этот турнир всё равно состоится. Ущемлять спортсменов нельзя», — заявила Киселёва.

Ирина Винер же заявила, что ничего другого и не ожидала от руководителей мирового спорта после того, как отечественных атлетов лишили возможности выступать на мировой арене, а на Игры в Париж готовы допустить только «под белым флагом, который обозначает «сдаюсь».

«Я считаю, что это унизительно. А Игры дружбы — это Игры дружбы. Тот, кто нас любит, тот, кто нас уважает, того мы тоже любим и уважаем и с удовольствием примем. А кто послушается и не приедет — ну пусть не приезжает», — сказала тренер.

В оргкомитете Игр дружбы подчеркнули, что продолжат подготовку к турниру, несмотря ни на что, и постараются сделать соревнования максимально комфортными для всех участников. По данным министерства спорта, по состоянию на 14 февраля были зарегистрированы заявки 34-х государств. При этом нейтральные спортсмены, которые примут участие в Играх-2024, не смогут выступить в Москве и Екатеринбурге.

«Это написано в рекомендациях МОК. Спортсмены, подписавшиеся под нейтральным статусом, должны выполнять рекомендации до, во время и после Олимпиады. Таким образом, они не могут ассоциироваться со своей страной даже после турнира, Игры дружбы для них будут закрыты», — пояснил президент ОКР Станислав Поздняков.