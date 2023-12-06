Саитов заявил, что Игры дружбы могут стать конкурентом международным турнирам

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов заявил, что Игры дружбы могут стать конкурентом другим международным соревнованиям, чего опасается Международный олимпийский комитет (МОК).

«Я думаю, что это аналог Игр доброй воли, которые когда-то были. Думаю, будет приличный турнир. МОК сильно не хочет, чтобы эти Игры состоялись, очень переживает, потому что это возможный конкурент, который в дальнейшем заберёт статус и всех перетянет туда», — цитирует Саитова РИА Новости.

17 ноября Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

В МОК сообщили, что любое участие национального олимпийского комитета (НОК) во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Напомним, что Игры дружбы запланированы с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о призывах не признавать результаты Игр дружбы.