Саитов заявил, что Игры дружбы могут стать конкурентом международным турнирам
- РИА Новости
«Я думаю, что это аналог Игр доброй воли, которые когда-то были. Думаю, будет приличный турнир. МОК сильно не хочет, чтобы эти Игры состоялись, очень переживает, потому что это возможный конкурент, который в дальнейшем заберёт статус и всех перетянет туда», — цитирует Саитова РИА Новости.
17 ноября Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.
В МОК сообщили, что любое участие национального олимпийского комитета (НОК) во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.
Напомним, что Игры дружбы запланированы с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о призывах не признавать результаты Игр дружбы.