Родионенко объяснила непризнание Игр дружбы желанием изолировать Россию

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о призывах не признавать результаты Игр дружбы.

«Не признавать результаты — это единственное, что они могут сделать. Ну и пусть не признают! Кого это волнует? Эти призывы лишний раз доказывают отношение к России и показывают истинные желания изолировать нас», — приводит слова Родионенко РИА Новости.

17 ноября Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

В МОК сообщили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее Сальников заявил, что Игры дружбы пройдут независимо от реакции МОК.