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Сальников заявил, что Игры дружбы пройдут независимо от реакции МОК

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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что Игры дружбы пройдут независимо от реакции Международного олимпийского комитета (МОК).
Сальников заявил, что Игры дружбы пройдут независимо от реакции МОК
  • РИА Новости

«Да, политическое влияние сильное, эту карту наши недруги будут разыгрывать и дальше. Но не сомневаюсь, что Игры дружбы будут проведены, а все участники получат удовольствие и покажут высокие спортивные результаты. Мы не будем ни у кого спрашивать, проводить такие турниры или нет», — приводит слова Сальникова РИА Новости.

17 ноября Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

В МОК сообщили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее Ассоциации международных федераций призвали не признавать турниры в России.

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