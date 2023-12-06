Сальников заявил, что Игры дружбы пройдут независимо от реакции МОК

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что Игры дружбы пройдут независимо от реакции Международного олимпийского комитета (МОК).

«Да, политическое влияние сильное, эту карту наши недруги будут разыгрывать и дальше. Но не сомневаюсь, что Игры дружбы будут проведены, а все участники получат удовольствие и покажут высокие спортивные результаты. Мы не будем ни у кого спрашивать, проводить такие турниры или нет», — приводит слова Сальникова РИА Новости.

17 ноября Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

В МОК сообщили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее Ассоциации международных федераций призвали не признавать турниры в России.