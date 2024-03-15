Сорокин: жаль видеть такую реакцию международных федераций на Игры дружбы
- РИА Новости
«Знаем, что некоторые федерации рассылают своим членам письма, в которых звучат слова «озабоченность», «настороженность» и так далее. Нам жаль видеть такую реакцию», — приводит слова Сорокина РИА Новости.
Он отметил, что Игры дружбы не несут никому опасности и должны быть благоприятно восприняты международным спортивным сообществом.
11 марта WADA выразило обеспокоенность по поводу проведения в России Игр дружбы, так как турнир не будет проходить под защитой организации.
В Играх дружбы между 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
Ранее Сорокин высказался о претензиях WADA касательно условий проведения Игр дружбы.