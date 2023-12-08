RT в Telegram
Подпишись

Глава World Athletics выступил против Игр дружбы в России

Короткая ссылка
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу дал понять, что ему не нравится идея проведения Игр дружбы в России.
Глава World Athletics выступил против Игр дружбы в России
  • AP

«Я не особо воодушевлён этим. Несколько федераций прислали нам запрос по этой теме, на что мы чётко ответили, что это не соответствует нашим ценностям и соревновательному календарю», — цитирует Коу ТАСС.

В МОК сообщили, что любое участие национального олимпийского комитета (НОК) во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Напомним, что Игры дружбы запланированы с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о призывах не признавать результаты Игр дружбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить