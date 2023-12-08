Глава World Athletics выступил против Игр дружбы в России
- AP
«Я не особо воодушевлён этим. Несколько федераций прислали нам запрос по этой теме, на что мы чётко ответили, что это не соответствует нашим ценностям и соревновательному календарю», — цитирует Коу ТАСС.
В МОК сообщили, что любое участие национального олимпийского комитета (НОК) во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.
Напомним, что Игры дружбы запланированы с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о призывах не признавать результаты Игр дружбы.