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Чернышенко: Игры дружбы открыты для спортсменов из разных стран

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал проведение Всемирных игр дружбы в 2024 году.

«Всемирные игры дружбы — это уникальный проект, проводимый по указу президента Владимира Путина. Соревнования открыты для спортсменов из разных стран.

Проведение Игр — это в первую очередь развитие новых форматов спортивного сотрудничества, свободных от внешнеполитической конъюнктуры и двойных стандартов современного спортивного движения», — сказал Чернышенко.

Напомним, что Игры дружбы запланированы с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 

17 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. В Международном олимпийском комитете сообщили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее сообщалось, что Чернышенко и Левитин возглавили оргкомитет по подготовке к Всемирным играм дружбы.

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