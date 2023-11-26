Чернышенко и Левитин возглавили оргкомитет по подготовке к Всемирным играм дружбы

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился образовать оргкомитет по подготовке и проведению в 2024 году международных соревнований Всемирные игры дружбы.

Чернышенко и помощник президента Игорь Левитин назначены сопредседателями оргкомитета, сообщается на официальном портале правовой информации.

В его состав также вошли министр спорта Олег Матыцин, замминистра спорта Одес Байсултанов, замминистра энергетики Евгений Грабчак.

Указ о проведении в 2024 году в Москве и Екатеринбурге Всемирных игр дружбы в середине октября подписал глава российского государства Владимир Путин. Соревнования обеспечат свободный доступ российских спортсменов к международной спортивной деятельности.

Ранее нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался об Играх Будущего.





