Чернышенко и Левитин возглавили оргкомитет по подготовке к Всемирным играм дружбы
Чернышенко и помощник президента Игорь Левитин назначены сопредседателями оргкомитета, сообщается на официальном портале правовой информации.
В его состав также вошли министр спорта Олег Матыцин, замминистра спорта Одес Байсултанов, замминистра энергетики Евгений Грабчак.
Указ о проведении в 2024 году в Москве и Екатеринбурге Всемирных игр дружбы в середине октября подписал глава российского государства Владимир Путин. Соревнования обеспечат свободный доступ российских спортсменов к международной спортивной деятельности.
Ранее нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался об Играх Будущего.