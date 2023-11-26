RT в Telegram
Подпишись

Чернышенко и Левитин возглавили оргкомитет по подготовке к Всемирным играм дружбы

Короткая ссылка
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился образовать оргкомитет по подготовке и проведению в 2024 году международных соревнований Всемирные игры дружбы.

Чернышенко и помощник президента Игорь Левитин назначены сопредседателями оргкомитета, сообщается на официальном портале правовой информации.

В его состав также вошли министр спорта Олег Матыцин, замминистра спорта Одес Байсултанов, замминистра энергетики Евгений Грабчак.

Указ о проведении в 2024 году в Москве и Екатеринбурге Всемирных игр дружбы в середине октября подписал глава российского государства Владимир Путин. Соревнования обеспечат свободный доступ российских спортсменов к международной спортивной деятельности.

Ранее нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался об Играх Будущего.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить