Винер — о призыве МОК отказаться от Игр дружбы: мы ничего другого не ожидали

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о политизированности Игр дружбы.

«Мы ничего другого не ожидали. Если с Олимпиады сняли наших спортсменов, предложили выступать под белым флагом, который обозначает «сдаюсь»... Только заикнулся Папа Римский про белый флаг для Украины — и какой психоз начался. А российские и белорусские спортсмены могут выступать только под белым флагом. И кто-то соглашается на это. С другой стороны, даже паралимпийцев не пускают на открытие и закрытие.

Если раньше была пандемия и не было зрителей, не было ни у кого зрителей. А сейчас у всех будут зрители, а у России и Белоруссии не будет зрителей, не будет флага, гимна. Я считаю, что это унизительно. А Игры дружбы — это Игры дружбы. Тот, кто нас любит, тот, кто нас уважает, того мы тоже любим и уважаем и с удовольствием примем. А кто послушается и не приедет — ну пусть не приезжает. Я просто считаю, что это большая ошибка, что наши спортсмены записываются в участники Олимпийских игр», — заявила Винер RT.

Ранее Захарова назвала безысходностью призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы.