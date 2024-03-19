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Тарасова: думала, что МОК должен призывать только к участию в международных соревнованиях

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) по Играм дружбы.
Тарасова: думала, что МОК должен призывать только к участию в международных соревнованиях
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Я думала, что Международный олимпийский комитет должен призывать только к участию в международных соревнованиях. А он, по-моему, впервые в жизни призывает к обратному. И для меня абсолютно непонятна позиция МОК. Считаю это большим безобразием и несправедливостью по отношению к нашей стране, которая на протяжении многих лет украшала мировое олимпийское движение», — заявила Тарасова RT.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва высказала мнение касательно заявления МОК по Играм дружбы.

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