Киселёва считает, что МОК от безысходности призывает спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва высказала мнение касательно заявления Международного олимпийского комитета (МОК) по Играм дружбы.

«Это ущемление прав, и у меня такое ощущение, что это

от безысходности всё происходит. Действительно, спорт нельзя политизировать, спортсмены должны участвовать в соревнованиях. Мы готовимся к большому и профессиональному турниру и приглашаем всех для участия в нём. Этот турнир всё равно состоится. Ущемлять спортсменов нельзя», — заявила Киселёва RT.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на заявление МОК о политизированности Игр дружбы.