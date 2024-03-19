Киселёва считает, что МОК от безысходности призывает спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы
- AFP
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«Это ущемление прав, и у меня такое ощущение, что это
от безысходности всё происходит. Действительно, спорт нельзя политизировать, спортсмены должны участвовать в соревнованиях. Мы готовимся к большому и профессиональному турниру и приглашаем всех для участия в нём. Этот турнир всё равно состоится. Ущемлять спортсменов нельзя», — заявила Киселёва RT.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на заявление МОК о политизированности Игр дружбы.