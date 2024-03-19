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Киселёва считает, что МОК от безысходности призывает спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва высказала мнение касательно заявления Международного олимпийского комитета (МОК) по Играм дружбы.
Киселёва считает, что МОК от безысходности призывает спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Это ущемление прав, и у меня такое ощущение, что это
от безысходности всё происходит. Действительно, спорт нельзя политизировать, спортсмены должны участвовать в соревнованиях. Мы готовимся к большому и профессиональному турниру и приглашаем всех для участия в нём. Этот турнир всё равно состоится. Ущемлять спортсменов нельзя», — заявила Киселёва RT.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на заявление МОК о политизированности Игр дружбы.

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