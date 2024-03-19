МОК призвал атлетов и правительства не приезжать на Игры дружбы в России

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с призывом к спортсменам и правительствам стран отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«МОК настоятельно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта», — говорится в релизе на сайте организации.

11 марта WADA выразило обеспокоенность по поводу проведения в России Игр дружбы, так как турнир не будет проходить под защитой организации.

В Играх дружбы между 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Сорокин высказался о претензиях WADA касательно условий проведения Игр дружбы.